Marc Anthony y su declaración de amor a Nadia Ferreira en los Latin GRAMMY

La 23a. edición de los Latin GRAMMY ha reunido a una larga lista de celebridades en la Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Como era de esperarse, la alfombra roja de este evento se ha convertido en un derroche de glamour. Marc Anthony no se ha perdido de esta premiación, pues fue nominado en cuatro categorías. Y no ha llegado solo, sino con la mejor compañía, la de su guapa prometida Nadia Ferreira, aquien ha sorprendido con una declaración de amor desde el escenario al recibir su primer premio.

Marc le declaró su amor a Nadia desde el escenario

El cantante fue el primer nominado en subir al escenario, pues recibió el premio a Mejor Álbum de Salsa por Pa’lla Voy. Tan pronto como se presentó ante el público, Marc agradeció a su novia con un romántico mensaje.

“Gracias Nadia acompañarme, por darme lo mejor de ti, gracias por hacerme el hombre más feliz”, expresó, para luego agradecer al equipo que hizo posible que se llevara dicho galardón.

En pantalla, el público pudo ver a cuadro a Nadia, sonriente al ver a su prometido con un premio en las manos y gritando a los cuatro vientos su amor por ella.