Francisca Lachapel comparte su decisión más valiente: ‘El día de hoy me libero’

Francisca Lachapel tomó una decisión que le cambiará la vida. Este lunes en plena emisión de Despierta América, la presentadora de origen dominicano se cortó el cabello con la intención de ‘hacer las paces’ con su niña interior y así dejar atrás los complejos que tenía por su pelo rizado. La dominicana de 33 años decidió cortarse el cabello tipo pixie con ayuda de su amigo Jomari Goyso. Lachapel explicó que, desde niña, siempre estuvo acomplejada por su pelo, pero eso ha quedado atrás, pues ahora está decidida a abrazar su esencia y aceptarse tal y como es.

©Despierta América



Francisca Lachapel compartió su transformación con el público

Lachapel incluso contó que a sus 11 años, ya con la idea de que el pelo lacio era sinónimo de belleza, ‘Fran’ le pidió a su madre como regalo de cumpleaños un alisado. Luego de años entre tratamientos, alisados perfectos, planchas de pelo y más, la conductora de televisión se sinceró y habló ante las cámaras sobre lo que esto representaba en su vida, pues dejó claro que no se trata de un simple corte de pelo, sino de toda una transformación interior.

Frente a Dayanara Torres, Raúl González, Carlos Calderón, Jessica Rodríguez además del Chef Yisus, la madre del pequeño Gennaro se deshizo de su pelo, el cual actualmente llevaba corto, casi por debajo de los hombros. “El día de hoy yo verdaderamente yo quiero hacer las paces con mi niña interior; es hacerle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella es todas sus formas y que Dios la mandó a este mundo perfecta”, empezó diciendo la conductora.

“Uno de mis más grandes miedos y complejo es mi pelo, mi cabello. Yo crecí sintiéndome fea esa es la verdad por muchas razones”, explicó. “Yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar o cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme, aunque sea por un ratito, bonita”.

Tras convertirse en madre, Francisca entendió que la belleza iba más allá del exterior. “Después de que nació Gennaro, yo me doy cuenta de que la belleza va más allá de tantas cosas y el día de hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, decirle que ella es hermosa y que ella es perfecta”.

Con la voz entrecortada, Lachapel continuó: “Quiero hacer las paces con mi cabello un cabello que le he hecho de todo, siempre para que entre más estirado más aplastado esté, más bella yo me siento, ¿verdad? El día de hoy me libero. El día de hoy es importante para mí, yo quiero aceptar lo que yo soy. Yo quiero conocer y apreciar a la Francisca que mandó Dios al mundo, yo la quiero abrazar y sobre todo le quiero pedir perdón por haberla llamado fea”.