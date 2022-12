Isabella Castillo, la ex de Matías Novoa, también tiene ya un nuevo amor

“¡Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo alegría! Gracias por enseñarme tanto. Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guarda. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá. Gracias @isabellacastillodv”, escribió Matías en aquel momento.

“Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo… el amor nunca deja de ser… @matlechat vuela... sé feliz”, escribió ella por su parte.

