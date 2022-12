Entre lágrimas, Andrea Meza recuerda un duro momento que vivió mientras estaba en Miss Universo

En mayo de 2021, la vida de Andrea Meza cambió por completo al convertirse en Miss Universo 2020. La corona de este famoso certamen de belleza le abrió muchas puertas a la mexicana, y le trajo increíbles experiencias. Sin embargo, los compromisos de su reinado le impidieron despedirse de una persona muy especial. La modelo, que hace poco se estrenó como conductora del programa Hoy Día (Telemundo) habló con sus compañeras en el matutino sobre este duro momento, y le fue inevitable romper en llanto.

©GettyImages



Andrea se coronó como Miss Universo 2020

La periodista Lourdes Stephen entrevistó a Andrea, y durante la charla —en la que también estuvo presente Adamari López— surgió el nombre del abuelo de la exreina de belleza. “Mi abue... Felipe, el papá de mi mamá, él falleció el año pasado cuando yo estaba trabajando con Miss Universo”, contó. “Es la primera persona que se me va así de tan cerca”, confesó.

“Yo estaba volando a Orlando porque iba a promover un crucero con Miss Universo y cuando aterrizo me llega un mensaje y me dicen: ‘Tu abuelito falleció’”, recordó sumamente conmovida. “He estado lejos por tanto tiempo que yo en mi mente a veces se me olvida que mi abuelo ya no está, porque yo no lo vi en ese proceso... Para mí mi abuelo siempre era el regañón, el alegre, y de repente me dicen que ya no está”, expresó.

©@andreamezamx



Felipe, el abuelo de Andrea, falleció mientras ella estaba lejos

Sin poder contener el llanto, la mexicana contó que no pudo viajar a su natal Chihuahua para darle el último adiós a su abuelo. “Yo no podía viajar, yo estaba bien lejos, fue bien feo”, aseguró. “Ha sido la única vez en la que yo he estado en mi cama y no he querido salir a disfrutar la vida, de decir, ‘no quiero ver a nadie, no quiero hacer nada’”, admitó.