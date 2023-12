Adamari López incluyó a Toni Costa en su cartita para Santa, ¿qué pidió para él?

Si bien Adamari López y Toni Costa decidieron tomar caminos separados hace más de dos años, ellos siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa. Y es que la conductora y el bailarín siempre estará unidos por un vínculo muy especial: el amor de su hija Alaïa. La expareja siempre se une en las ocasiones más importantes para ella, regalándole así invaluables recuerdos familiares. Recientemente, la simpática boricua sorprendió a más de uno al incluir al español en su cartita para Santa Claus, pues demostró que pese a su separación su relación sigue siendo buena.

Cercana siempre con sus seguidores, Adamari compartió en sus historias de Instagram un video en él se le veía junto a su hija escribiéndole su carta a Santa para la Navidad que está en puerta. Mientras su famosa mamá escribía sus deseos, su hija intervino para pedirle que incluyera a su papá en ella.

Y es que Alaïa, quien pasa mucho tiempo en casa de su papá, quiso que su mamá pidiera a Papá Noel una adición para el hogar de Toni. “¿Mamá, te olvidaste de ponerle la pérgola para papá?”, le preguntó la pequeña de 8 años a su mamá. “Alaïa quiere que mamá tenga una pérgola para papá. Yo lo puse en mi pedido, vamos a ver si Santa Claus le trae esa pérgola a Toni”, respondió Adamari.

Tras escribir sus cartas, Adamari y su hija las depositaron en uno de los buzones de Santa en Miami, justo a tiempo para que lleguen al Polo Norte antes de Navidad. “Las cartas a Santa están entregadas, a ver si nos trae nuestros regalitos porque nos hemos portado muy bien”, escribió la conductora en un breve texto con el que acompañó su video de la entrega de sus cartitas.

Adamari y su crianza conjunta de Alaïa con Toni

El mes pasado Adamari habló en el podcast de Erika de La Vega, En Defensa Propia, sobre su relación con Toni ahora que son expareja y de cómo ha asumido con él la crianza de Alaïa. “Quizás no soy la misma del principio, siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo, yo siento que necesita a su papá y lo disfruta mucho y Toni también pasa bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos”, expresó la conductora.

Adamari aseguró que pese a las diferencias que llegó a tener con Toni eso nunca evitó la convivencia de él con Alaïa. “Quizás en un afán de controlar ciertas cosas, lo que quería era buscar que ella estuviera bien (…) un comportamiento que a él le hubiese podido parecer fuerte o demandante, pero siempre permitiéndole que pudiera estar con ella”, explicó.

“Ahora creo que estoy más relajada, se han dado situaciones en las que creo que ha demostrado la capacidad que tiene para estar pendiente de ella, de tenerle un lugar seguro. Y mientras más seguridad me da en ese aspecto, más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso”, comentó.

“Él quizá ha entendido eso más rápido que yo, él no quiere estar en conflicto, yo tampoco quiero estar en conflicto, pero hay cosas que a veces él no entiende, que él las encuentra como conflicto y yo no, porque el hombre es diferente a la mujer, para él no pasa nada y para mí pasa un montón”, enfatizó.

Vídeo Relacionado: Angelina Jolie habla sobre su vida social después de su divorcio Loading the player...