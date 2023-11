El divertido comentario de Adamari López sobre el amor: ‘Estoy más cerca de conocer a un extraterrestre’

Desde su separación de Toni Costa hace más de dos años, Adamari López ha permanecido soltera y enfocada en sus proyectos personales y en su maternidad. La conductora ha confesado que le da miedo presentarle un novio a su hija Alaïa, o salir con alguien y que no funcione. Y así como ha hablado con seriedad sobre su vida amorosa, también ha bromeado al respecto, tal como lo ha hecho ahora al señalar lo difícil que ve encontrar nuevamente el amor.

©@adamarilopez



Para Adamari López su hija Alaïa es su prioridad.

En uno de sus famosos videos de comedia, con los que suele hacer reír a sus seguidores, Adamari se refirió a su situación sentimental, y bromeó sobre la ‘remota’ posibilidad de enamorarse de nuevo. “Llegué a la conclusión que estoy más cerca de conocer a un extraterrestre que el amor de mi vida”, se oye decir en el videoclip de Instagram, aunque no fue su voz, sino la de un audio de la creadora de contenido Leisla Nahir, y ella solo hizo el lip sync.

“Por el camino que voy, creo que es lo que me toca 😅🤭😜 levante la mano quien se sienta identificado”, escribió en su publicación, dejando ver el tono de humor con el que hizo el video. Sus seguidores reaccionaron divertidos y otros más le pidieron no perder la esperanza de encontrar a su pareja ideal, y estar atenta a las señales.

Hace apenas unos días, la ‘Chaparrita de Oro’ se embarcó en un inolvidable viaje a Uruguay junto a su hija. “Que mucho me estoy disfrutando #Uruguay gracias a todos por su cariño”, expresó en su más reciente publicación, en la que incluso convocó a sus seguidores de ese país a reunirse para tomarse una foto del recuerdo.

¿Qué opina realmente sobre retomar su vida amorosa?

Más allá de las bromas y videos divertidos sobre su situación sentimental, Adamari ha hablado en un tono más serio sobre lo que piensa de encontrar una nueva pareja. Hace unos meses, en una sincera charla con su amiga Stephanie Himonidis en su programa de radio El show de Chiquibaby, la puertorriqueña se sinceró sobre temas del corazón e incluso reveló las cualidades que busca en un hombre. “(Que sea) Fiel, maduro y con plata. No quiero decir necesariamente que me mantengan, que tenga su plata pero que yo no tenga que mantener tampoco”, expresó.

Sobre la idea de iniciar una nueva relación sentimental, Adamari confesó que le da mucho miedo dar este paso, pues implicaría presentarlo con Alaïa. “Estoy tranquila, estoy feliz conmigo misma y, te digo, me da mucho miedo presentarle como a alguien a Alaïa, o salir con alguien y que después como que no funcione”, agregó. “No tengo la necesidad (apps de citas), no tengo prisa. De momento me gusta mi vida independiente, tengo las manos llenas con un montón de cosas y presentarle a mi hija a alguien me hace pensar en… No quisiera, como que no me encantaría”, aseguró.

