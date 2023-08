Ante los rumores, Adamari López aclara su relación con Carlitos Perez-Ruiz: ‘Sin él mi vida no estaría resuelta’

Desde que anunció su separación de Toni Costa hace más de dos años, Adamari López ha permanecido soltera. La conductora ha confesado que le da miedo presentarle un novio a su hija Alaïa, o salir con alguien y que no funcione. Sin embargo, sus fans no pierden la ilusión de ver a la puertorriqueña feliz junto a un nuevo galán, aunque ello de cierta forma ha derivado en algunos rumores. Si bien es sabido que ‘Chaparrita de Oro’ tiene una larga y sólida amistad con Carlitos Perez-Ruiz, a algunos no les ha quedado clara la naturaleza de su relación y por eso ella ha querido hacer una puntual aclaración.

©@adamarilopez



Adamari y Carlitos tienen una sincera amistad de años.

“Con tantos rumores que hay de mi relación con Carlitos, hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre los dos, la verdad es que sin él mi vida no estaría resulta. Dios mío qué paciencia me tiene”, escribió Adamari al compartir un simpático video en su cuenta de Facebook explicando lo que en verdad pasa entre ella y el puertorriqueño.

“Ustedes se preguntarán, qué hace Carlitos en mi vida”, expresa la conductora al inicio de su videoclip, en el que se veía a su amigo como cargando una caja, ambos aparentemente en la casa de ella, Él la llamó “bebé”, y ella le respondió con un “mi amor”. “Porque todos ustedes se piensan que es mi novio y yo me muero de la risa”, continuó Adamari.

©@adamarilopez



Adamari y Carlitos han dejado ver la gran complicidad que los une.

“Fuimos a Puerto Rico a un Festival de las Flores y entonces la gente nos ve y nos dice: ‘¡Ay, es tu novio!’ y yo le digo: ‘mi novio gay’”, contó, antes de aclarar que no fue novio lo que le dijeron, sino esposo. “Mi esposo gay”, precisó ella. Y es que lo cierto es que con Carlitos nunca ha habido un interés romántico. “Por las cosas que hacemos en la casa la gente entiende que son de esposos y es casi mi esposa. La verdad es que es lo más cerca que tengo a mí todos los días. Me levanto y me acuesto sabiendo que está bien”, intervino él.

“La mayoría de las veces nos acostamos terminando de hablar por teléfono y nos levantamos y nos volvemos a llamar por teléfono”, contó la conductora Adamari. “Pero dormimos en dos casas distintas”, aclaró. “Ella me ayuda con los problemas de la mía y yo la ayudo con algunos problemas aquí”, explicó Carlitos. “Él me ayuda y me resuelve la vida, si no fuera por Carlitos mi vida no estaría resuelta”, expresó la conductora agradecida.

Carlitos, ¿un Cupido para Adamari?

Mientras la guapa puertorriqueña explicaba que su amigo la ayuda a hacer sus pagos de manera más eficiente, él intervino para hablar de otra tarea que al parecer quiere hacer gustoso. “¡Quiero ayudarla a conseguir marido, que sí que sí!”, dijo emocionado. “Ay no, eso no”, respondió ella.

Carlitos explicó que ha buscado apoyar a Adamari para hacerle la vida más fácil en el día, y también de vez en cuando le da sus propuestas y opiniones en lo profesional y sus negocios. Ella admitió que también se apoyan mutuamente en temas personales. “En cosas que vive él, en las cosas que vivo yo... Ahora nos estamos apoyando con el ejercicio. Carlitos quiere bajar de peso, yo me quiero mantener en un estilo de vida saludable pues los dos nos vamos dando ánimos, vamos al gimnasio juntos, comemos saludable… En definitiva, somos un marido y mujer pero en casas distintas y sin estar casados”, dijo.

©@adamarilopez



“Somos un marido y mujer pero en casas distintas”, dijo Adamari.

