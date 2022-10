Adamari López: ‘Estoy feliz, soltera y enamorada de mí misma’

En este mes, Octubre, se celebra también el llamado a la prevención del cáncer de mama, han pasado 15 años desde tu experiencia, ¿cómo te sientes al respecto?

Siento agradecimiento, si te soy sincera. Antes decía que el cáncer fue una bendición porque me hizo descubrir fortalezas y debilidades en mi para trabajarlas. No pienso que es una bendición porque yo no quisiera que me vuelva a dar, pero estoy muy agradecida de la oportunidad que me dio la vida, Dios y el público de poder superarla. Estoy agradecida por esta vida, por tener salud, por tener una hija que amo profundamente y que la deseé con todo mi corazón.