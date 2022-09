Adamari López y su contundente mensaje: ‘Si no tienen nada bueno que decir, mejor callemos’

Con una trayectoria en el mundo del entretenimiento de más de 30 años, Adamari López sabe cómo manejarse entre las opiniones y las críticas de terceros. Sin embargo, en los últimos años, las redes sociales se han convertido en un arma de ‘doble filo’; por un lado tiene a su equipo de fieles seguidores, y por otro, usuarios que la señalan negativamente. Sobre esto, ‘La Chaparrita de Oro’ compartió una reflexión en la que explicó que las palabras tienen un gran poder, y que si estas son mal utilizadas pueden llegar a impactar sobre los demás, por lo que hizo un llamado a ‘pensar dos veces’ sobre lo que uno publica u opina en las plataformas.

©GettyImages



Adamari López pidió pensar ‘dos veces’ antes de criticar contenidos en las redes, pues las consecuencias podrían ser irreversibles

“Ustedes me llenan de fuerza, de alegría, a muchos les gusta lo que hago y comparto”, se escucha decir al inicio de su video el cual fue grabado en Colombia, país la que viajó por trabajo. “Yo siempre trato de leer y de estar al pendiente. A veces me da más tiempo otras no... Pero al estar en el avión tuve un buen rato para leer y ver sus comentarios y quería compartir que, a pesar de que hay muchísimos mensajes de fortaleza y de alegría por las cosas que hago. También hay mensajes que tocan el corazón”.

©@adamarilopez



La reflexión de Adamari López surgió a partir de que, detenidamente, se sentó a leer los comentarios que le hacen en las redes

“A veces la gente escribe y no sabe el poder de sus palabras y no imaginan cuanto pueden impactar en una persona de manera positiva o de manera negativa. Por lo general, yo soy bastante fuerte y acepto y entiendo tanto las críticas positivas como las negativas hacia las cosas que yo pongo”, indicó ‘Ada’ sobre los mensajes no tan agradables que a veces recibe. “A veces me quedo pensando qué siente cada gente cuando opinan cosas negativas, qué hay dentro del corazón de cada una de ellas que les hace poner un comentario feo o fuerte sobre una persona”.