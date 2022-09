Adamari López abre su corazón sobre la seria charla que tuvo con Alaïa

Enfrentarse a una separación no fue sencillo para Adamari López, quien además de buscar su bienestar personal, tuvo que ver por el de su hija, Alaïa. Fue hace año y medio que la presentadora de Hoy Día y el bailarín, Toni Costa, confirmaron que tomaban caminos distintos, sin revelar los detalles que los llevaban a esa decisión pero dejando claro que seguían siendo un equipo unido por la pequeña.

Preocupada por qué está decisión no afectará el desarrollo emocional de Alaïa, Adamari recurrió a ayuda profesional para poder hablar con más facilidad sobre los cambios que la niña de entonces dieta años veía en su hogar. “Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa tomar esa decisión. La plática profunda, la explicación más clara, fue delante de una profesional”, expresó en su calidad como invitada al podcast de Giselle Blondet, Lo Que No Se Habla.

Cada cual hace lo que es correcto para uno. No me recuerdo de primera intención cómo fue, pero sí sé que cuando hablamos más y fuimos un poco más abiertos sobre esto con ella, lo hicimos frente a una psicóloga“, recordó.

¿De qué hablaron con Alaïa?

La también actriz reveló que no le dio ninguna razón en específico a Alaïa sobre por qué papá y mamá ya no vivirían en la misma casa juntos y con ella. “Le dije que ella era chiquita y que en este momento no era necesario dar explicación, que si ella cuando fuera más grande tenía alguna duda, que me y yo le iba a hablar con la verdad, pero este no era el momento para explicarle por qué mamá se había separado de papá”, aseguró durante la charla en la que también contó con la opinión experta de la psicóloga Janis Santaella.

Adamari ya había hecho eco de esa decisión, cuando aclaró que no iba a hacer comentarios sobre lo que se hablaba sobre su relación con Toni, esto a razí de las confesiones que él mismo hizo durante su tiempo en La Casa de los Famosos. Así, Ada dejará que sea la propia Alaïa quien investigue y solucione las dudas que tenga sobre sus padres, con la respuesta de los involucrados directos y no de declaraciones que con el tiempo se puedan salir de contexto.

El sueño que no se hizo realidad para Adamari López

Durante el programa y con un tema directamente relacionado con una historia de amor que duró una década, Adamari no pudo evitar hablar de cómo fue para ella el impacto de haberse separado después de imaginar una vida junto a Toni Costa. “Pensaba que estaba construyendo una familia para toda la vida con una estabilidad, con problemas como todos podemos pasar”, contó sobre la familia que había formado junto a su hija. “Ese cuento que tenía resultó ser diferente al que yo pensaba y me preocupaba mucho”, reveló. Y es que la originaria de Puerto Rico, confesó en una entrevista anterior que al momento de la separación, ella seguía enamorada del padre de su hija.