Tras 24 años de trayectoria, el tenista Roger Federer anuncia su retiro

Roger Federer sorprendió a los amantes del tenis con el anuncio de su retiro en las primeras horas de este jueves 15 de septiembre. A través de sus redes sociales, el tenista de origen suizo — considerado uno de los mejores del mundo— dio a conocer que ya no jugará más en el circuito ATP ni en los Grand Slam, siendo el torneo Laver Cup del 23 al 25 de septiembre su último torneo. “Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro”, se lee en su mensaje.

©GettyImages



Roger Federer se retira después de ganar 20 Grand Slam, de ganar 6 veces el Abierto de Australia y el Campeonato de Wimbledon en 8 ocasiones

Haciendo un breve resumen de su carrera, el tenista expresó: “Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”. En dicha carta, Federer también tiene unas palabras para sus seres queridos, sus entrenadores, sus patrocinadores así como para todas las personas que creyeron en él desde el primer día.

“La Laver Cup el próximo fin de semana en Londres será mi último ATP. Seguiré jugando tenis en el futuro, por supuesto, pero no en un Grand Slam o en un tour”, se lee en su texto. “Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado“, prosigue en us misiva.

A su familia

“Quiero agradecer especialmente a mi asombrosa esposa Mirka, quien ha vivido cada minuto conmigo. Ella me ha confortado antes de las finales, ha visto incontables partidos incluso con sus ocho meses de embarazo y ha soportado mi faceta más disparatada con mi equipo en los útlimos 20 años”, se lee en sus palabras para Mirka, con quien está casado desde hace más de 13 años, y comparte cuatro hijos.