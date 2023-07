Sincera, Adamari López admite ser rencorosa: ‘Trabajo con eso... pero me cuesta mucho’

Hoy en día Adamari López disfruta de una vida plena, rodeada del cariño de sus seguidores y amigos, y con el inmenso amor de su hija Alaïa. Sin embargo, en su pasado ha vivido situaciones muy difíciles: desde aquellas relacionadas con su salud, hasta aquellas en cuestiones del corazón, y todas ellas le han dejado una huella. Al hacer una reflexión sobre el perdón, la conductora ha admitido ser rencorosa, aunque es consciente que debe trabajar en ello.

Adamari se ha sincerado sobre el tema del perdón

Entrevistada por la periodista Lourdes del Río para su podcast En Positivo, Adamari hizo un repaso sobre su carrera en la pantalla y su vida personal. En la charla, la anfitriona la preguntó su opinión respecto al perdón, y la conductora respondió con toda sinceridad.

“Me parece muy válido, lo que pasa es que yo pienso que a veces uno perdona, pero no olvida”, respondió sonriente. “No sé si eso está bien o no está bien”, agregó. “Uno perdona las situaciones, uno perdona momentos, pero te quedan de recuerdo, no quieres volver a repetir esos errores, o debes tratar de no repetirlos, porque si no vas a seguir metiendo la pata. Entonces, pues se perdonan esas situaciones, pero no se olvidan”, explicó.

La conductora admitió ser una persona rencorosa

¿Es rencorosa?

Tras escuchar la postura de Adamari sobre el perdón, Lourdes le preguntó directamente si se consideraba una persona rencorosa. La conductora puertorriqueña asintió con la cabeza. “Sí, si te hablo con la verdad te tendría que decir que sí”, respondió. “Trabajo con eso, sí, es algo que sé que no está correcto, sí, pero me cuesta mucho”, admitió.

“Me cuesta mucho y es algo que no he logrado avanzar tanto como me gustaría”, confesó. “Soy un ser humano y busco, busco, busco, soy creyente y pido siempre mucha sabiduría a papá Dios para que me guíe por el camino correcto, para que me dé las herramientas para salir adelante, para que me lleve por el camino del bien, pero pues es un proceso, me imagino que de vida”, comentó.

“Esa parte del rencor me ha costado mucho, me cuesta mucho”, dijo, aunque en ningún momento mencionó algún hecho o vivencia en específico por la que guarde algún tipo de rencor.

“Así mismo como me cuesta sobre pasar ciertas cosas y olvidarlas, también soy muy agradecida”, confesó al ser cuestionada sobre el agradecimiento. “Y esas cosas tampoco se me olvidan. Esa gente que me echó la mano, esa gente que me da un abrazo, esa gente que oró por mí, esos seguidores que me llenan de amor, esas cosas no se olvidan”, aseguró.

