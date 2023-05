El lindo detalle de Adamari López con su exsuegra por el Día de las Madres

Puede que Adamari López y la madre de Toni Costa ya no sean suegra y nuera, respectivamente, pero entre ellas siempre habrá un gran lazo de cariño y respeto. Así lo demostró ‘La Chaparrita de Oro’, quien le dedicó un emotivo mensaje a la madre de su ex con motivo del Día de las Madres. En España, esta festividad se celebró el 7 de mayo y para que no pasara inadvertido su día, ‘Ada’ le dedicó un bonito post, que deja ver lo cercanas que son aunque ella y Toni se hayan separado hace dos años.

©@toni



Una foto del baúl de los recuerdos... Doña Carmen con Adamari, Toni y Alaïa

En Instagram stories, la presentadora de televisión compartió una foto del baúl de los recuerdos en la que aparece abrazando a la madre de Toni. Junto a esta bonita imagen, la puertorriqueña escribió: “En España se celebra hoy el Día de las Madres. Para la Yaya Carmen, un abrazo repleto de cariño! ¡Feliz Día de las Madres!”.

©@adamarilopez



Adamari López y su exsuegra tienen una bonita relación

Adamari y su exsuegra tienen tan buena relación, que en temas relacionados con Alaïa, la señora Carmen siempre está involucrada. Por ejemplo, el año pasado ayudó a Adamari a elegir el vestido para la primera comunión de Alaïa. Por si fuera poco, doña Carmen obsequió a su nieta un juego de perlas para que las luciera ese día. Así que entre ‘Ada’ y doña Carmen hay una relación estupenda, a pesar de la ruptura con Toni.

Novia de Toni, ayudó con el regalo del Día de las Madres para su suegra

Por su parte, Evelyn Beltrán, novia de Toni, puso su ‘granito de arena’ para que doña Carmen tuviera un inolvidable regalo del Día de las Madres. La señora está de visita en Miami y la novia de su hijo ayudó a que le hicieran llegar un arreglo de flores de lo más original. “Gracias mi amor por conseguir a Splendid Blooms Miami para hacerle esta sorpresa a mi mamá”, escribió Toni junto a un video del momento en el que su madre recibe la sorpresa.

Por su parte, Alaïa ayudó a su papá a escoger la loción ideal para su abuelita y esta quedó encantada con el lindo gesto de los tres.

©@toni



La madre de Toni fue sorprendida por su nieta con la ayuda de Evelyn Beltrán

Related Video: Descubre la Casa de Shakira Loading the player...