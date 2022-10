Adamari López y su emotivo reencuentro con su exsuegra

Desde que confirmó su separación de Toni Costa en mayo del año pasado, Adamari López fue clara al señalar que el bienestar de su pequeña Alaïa siempre sería su prioridad. Consciente de lo importante que es para su hija tener un núcleo familiar sólido y amoroso, la conductora ha optado por mantener una relación cordial y respetuosa con su expareja. De hecho, la convivencia no se ha limitado únicamente al bailarín, pues la puertorriqueña también ha seguido en contacto con la madre del español, doña Carmen Lozano Garde. Ahora que se acerca una importante celebración para Alaïa, la presentadora de hoy Día (Telemundo) se ha reunido con su exsuegra en España y el encuentro ha resultado de lo más emotivo.

©@toni



Adamari sabe que la familia en fundamental para el bienestar de Alaïa

El próximo año, Alaïa celebrará su Primera Comunión, y aunque podría parecer que aún falta mucho tiempo, sus padres han querido adelantar todos los detalles. Con la ilusión de hallar el vestido más lindo para esta ocasión tan especial, Adamari y su nena viajaron a España, país donde vive la madre de Toni, y quien por supuesto las acompañó.

©@maritarial



Los preparativos para la Primera Comunión de Alaïa van muy bien

“Estamos junto a la Yaya de Alaïa, escogiendo el vestido para su Primera Comunión y estamos un poco nostálgicas por estos bellos momentos”, escribió la guapa presentadora al compartir en Facebook el video de este instante tan entrañable, en el que se le veía sentada en un sillón, muy cercana a quien fuera su suegra. Al parecer, se encontraban en una tienda de moda infantil, donde la niña se probaría el atuendo para su gran celebración.

“Aquí estoy de llorona con la Yaya, con la abuelita de Alaïa, con Carmen…”, comentó Adamari, cuyos ojos delataban que había derramado algunas lágrimas. “Estamos recordando, ¿cómo tú le hiciste la Primera Comunión al Toño?”, le preguntó con mucha confianza, refiriéndose al padre de la nena. “Eso fue un drama”, confesó Carmen de lo más simpática, respuesta que provocó las risas de su exnuera. Según relató, quisieron ser originales con el atuendo de Toni, sin embargo, el atuendo no resultó muy bien. “Espero que a Alaïa no le pase, yo creo que no le va a pasar”, dijo.