Adamari López muestra la increíble transformación de la habitación de Alaïa

Sin poder decir una palabra, la niña miraba asombrada y sin dejar de sonreír, y fue ella quien descubrió un especial detalle en la habitación que su madre no había notado. “¡Oh my god!”, gritó la presentadora al ver lo que su hija le señalaba: su nombre plasmado en la pared con un hermoso diseño de mariposas. “¡Tú fuiste la que te diste cuenta, yo no me había dado cuenta! Miren qué bello le ha quedado su cuarto, como ella lo quería”, expresó emocionada. “Gracias”, dijo después Alaïa, dirigiéndose a los responsables de esta renovación.

El especial significado de las mariposas

El colorido y belleza de las mariposas son una de las razones por las que estos insectos son los favoritos de chicas y grandes; sin embargo, en el caso de Alaïa existe, además, una razón más especial. Hace unos meses, en su cuenta de Instagram compartió unas imágenes mostrando el maquillaje de fantasía que le hicieron justamente con esta temática.