Jorge Ramos denuncia el uso ilegal de su imagen: ‘Estamos investigando’

Jorge Ramos siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada con su vida personal, sin embargo, cuando hay situaciones que lo afectan directamente, el comunicador no se queda de brazos cruzados. Hace unas horas, el titular de Noticiero Univision usó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que señalaba que se está haciendo uso indebido de su nombre e imagen en unos comerciales falsos que han estado circulando en los últimos días.

©GettyImages



Jorge Ramos alzó la voz y lanzó una advertencia

A través de sus redes como Instagram y Twitter, el presentador de Al punto compartió un mensaje en el que expresó que están usando su nombre con el fin de obtener un beneficio económico a costa de personas que caen en el engaño. Además de esto, el periodista indicó que ya está emprendiendo acciones para investigar a los responsables, además de que podría tomar acciones legales.

“Hola, les escribo porque quiero advertirles sobre unos mensajes y comerciales FALSOS que usan ilegalmente mi nombre y mi imagen”, se lee en la primera parte de su mensaje. “En mi carrera periodística nunca he hecho comerciales. Estamos investigando quién está detrás de este fraude y tomar acciones legales si es necesario”, concluye.

©@jorgeramosnews



Este fue el mensaje que Jorge Ramos usó para denunciar la usurpación de su imagen

Adamari López también es víctima de estafadores

Hace unos días, ‘La Chaparrita de Oro’ usó sus redes para señalar que hay personas vendiendo ‘productos milagro’ con los que supuestamente ella bajó de peso. En su perfil de Facebook, ‘Ada’ compartió un video en el que asegura que todos esos posts son falsos.

“Me he encontrado con mucha gente que me ha enviado mensajes diciendo que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas milagrosas, que si me tomo unas gomitas... un montón de productos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo”, dijo la presentadora.

Para aclarar, Adamari fue directa y dijo que no consume ningún tipo de producto que la haya hecho perder peso. “Ni tomo gotas, ni uso pastillas de ninguna manera promociono esos productos que dicen que milagrosamente van a bajar de peso”, indicó .

Adamari adviritó a sus seguidores que todo eso era una estafa y que, si querían saber de las cosas que ella sí está haciendo, que los canales oficiales para informarse eran únicamente sus plataformas. “Todo lo que yo pueda hacer lo promociono directamente yo en mis redes sociales, no en ninguna otra parte”.

Related Video: Descubre la Casa de Shakira Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.