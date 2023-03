Carlitos Perez-Ruiz, la pareja de Adamari López para la boda de Lele Pons y Guaynaa

El fin de semana estuvo dedicado al amor gracias a la boda de Lele Pons y Guaynaa. Los novios tuvieron una increíble lista de invitados y entre ellos estuvo Adamari López, quien acudió acompañada de un gran amigo, Carlitos Perez-Ruiz.

“Qué mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean y anoche durante la boda de Lele Pons y Guaynaa”, escribió Carlitos en su perfil de Instagram. Carlitos y Adamari no sólo posaron para las fotos juntos, sino que se divirtieron a lo grande bailando y cantando al lado de estrellas como Chayanne, Natalia Jiménez o Zuleyka Rivera.

Sobre aquella noche llena de amor y amistad, agregó para Adamari: “Yo orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one, como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta… ❤️ ¿les gustaron nuestros looks?”.

Ambos iban vestidos de negro. Él con un traje con la orilla de la solapa satinada y corbata de moño. Ella con un vestido de encaje y cuello halter que completó con un recogido bajo de línea en medio. Un par de aretes de diamantes rojos, el mismo color de sus uñas, fueron el toque final.

¿Quién es Carlitos Perez-Ruiz?

Carlitos no sólo es un gran amigo de Adamari López que la ha acompañado en sus vacaciones por Europa junto a la pequeña Alaïa. También es ese amigo incondicional dispuesto a grabar reels para las redes sociales con los que la presentadora de Hoy Día se divierte a lo grande.

A Carlitos lo podemos ver en busca del amor en Enamorándonos USA. A su llegada al show, se presentó muy entusiasmado por saber a quién conocería: “Tengo 39 años, soy de Puerto Rico pero vivo en Miami y vengo a buscar al hombre con el que me quiero casar. Estudié periodismo en Puerto Rico, pero me dedico al personal management de artistas porque el entretenimiento siempre ha sido parte de mi vida”.

En su viaje en busca del amor, conoció a Adamari, con quien tuvo una química casi instantánea. Los dos congeniaron tan bien que Carlitos no sólo es su “hermanito de vida”, sino que es tío de Alaïa y ha estado junto a Adamari en momentos complicados, como su separación de Toni Costa.