Adamari López explica su comentado beso con Daniel Arenas: ‘Para nosotros esto es un trabajo’

La llegada de Daniel Arenas a Hoy Día (Telemundo) ha dado mucho de qué hablar, y no sólo por tratarse de un guapo galán que se suma a un elenco totalmente femenino. Es que en el día de su debut en el matutino, el actor colombiano y su compañera Adamari López protagonizaron un efusivo beso en plena transmisión, y aunque en pantalla se vio muy real, lo cierto es que ellos, siendo unos experimentados intérpretes, lo actuaron para recrear una escena de telenovela. Sin embargo, este momento generó todo tipo de comentarios en redes sociales, y la conductora ha querido hacer frente a ellos.

El comentado beso enre Adamari y Daniel

Este 26 de enero, Adamari hizo una transmisión en vivo en Facebook, y ante la curiosidad de sus fans, quiso referirse al tema con Daniel. ‘La chaparrita de oro’ inició explicando que todo inició cuando en su programa hablaban del beso entre Arturo Carmona y Aylín Mujica en La Casa de los Famosos, derivado del famoso juego ‘verdad o reto’. “Estuvo como fuertecito, me parece a mí”, opinó.

“Nosotros quisimos como recrear un poco eso en el programa, e hicimos como una réplica, no como pasó en el programa (La Casa de los Famosos), sino una versión más light”, explicó. “Y mucha gente se quedó como escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo”, continuó.

La conductora explicó cómo fue el beso en cuestión

“No tiene ninguna otra cosa que no sea recrear lo que ahí pasó (en el reality). Y fue un beso que diría yo que hasta tontito”, comentó Adamari, señalando incluso que el colombiano la besó abajo de la boca y no directamente en los labios. “No pasó a mayores”, agregó.

Ante todo, el respeto entre colegas

La guapa puertoriqueña pidió no sacar las cosas de proporción, pues dijo que si algo hay entre ella y sus compañeros es respeto. “No se lo tomen a mal, yo respeto muchísimo a Dani, y Dani a mí. Y Dani también respeta a su pareja, con la que tiene ya un tiempo y tiene una relación hermosa”, comentó.

“Y no tiene nada más que ver que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en La Casa de los Famosos”, reiteró la conductora y dio contestada la pregunta que le hicieron en su live, por lo que siguió leyendeo otros comentarios y respondiéndolos. No es la primera vez que se desatan comentarios entre Adamari y compañeros de trabajo, pues hace poco sucedió con un joven bailarín con quien grababa videos, no obstante ella aclaró que se trataba solo de crear contenido para sus redes sociales.