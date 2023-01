“Sí, soy Team Shakira, por supuesto. Como mujer, me identifico con ella. Me encanta su música y, en muchas ocasiones, he cantado sus temas. Me hacen feliz, me hacen bailar, me hacen reír, me han hecho llorar, me han hecho pensar. Y este tema, con Bizarrap, no es la excepción”, dijo ante la cámara.