Toni Costa ‘tiembla’ ante la peculiar pregunta de su hija Alaïa

Aunque Alaïa tiene solo siete años, en su mente ya rondan preguntas propias de su crecimiento. La hija de Adamari López y Toni Costa estremeció a su papá con una pregunta que cualquier padre teme contestar. Alaïa cuestionó a su papá sobre la edad en la que podría tener novio... sí, así como lo lees. El curioso momento fue compartido por Toni Costa en sus redes sociales, pues su contestación fue ¡hilarante!

©@toni



Toni y Alaïa hacen reír a sus seguidores con sus videos en redes

“Papi, ¿cuándo podré tener novio”, se lee en una frase sobre el video. El bailarín de origen español respondió a esta pregunta con un fragmento del tema Somewhere Over The Rainbow que dice: “Uuuuuuu.... “, como dando a entender que pasará mucho tiempo antes de que Alaïa pueda tener un noviecito.

“No se si le quedó muy clara mi respuesta a mi hija jejeje. PD: Veo el video y me derrito como me mira, te amo Alaïa princesa de papi”, escribió el bailarín de origen español junto al clip, que ha ocasionado miles de likes y cientos de comentarios divertidísimos.

“Yo le digo a mi hija a los 35”, “Bueno el 30 de febrero te doy mi respuesta”, “Que excelente cómo se llevan y el amor se les nota a los dos”, “Esa es la mejor respuesta que has podido darle”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores debajo del video.

Curiosamente, Alaïa ya ha tenido un primer amor; se trató de un noviecito que tuvo en el jardín de niños. El niño que le robó el corazón era un amiguito suyo llamado Río, con el que compartió gratos momentos en el kínder como paseos, fiestas infantiles y más.