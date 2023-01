Toni Costa responde a Adamari López sobre sus declaraciones en ‘La Casa de los Famosos’

Durante su corta estancia en La Casa de los Famosos, Adamari López reveló que las declaraciones que hizo su ex, Toni Costa, en la segunda temporada del reality, la habían lastimado. El bailarín y padre de Alaïa, reveló que una de las razones por las que se separaron habría sido que la pequeña dormía con ellos, creando una barrera en su relación. Adamari aseguró que, para ella, fue la niña la que los mantuvo más tiempo juntos. Y Toni reaccionó.

“Para empezar, jamás diría que mi hija fue la razón o la culpable de mi separación porque no lo fue. Estábamos en una conversación varias personas en la cocina y prácticamente todas las personas coincidían en que eso afecta a la pareja y yo me refería a eso, que es algo que puede afectar y distanciar o enfriarse”, expresó en una publicación de Instagram.

A pesar de que fue uno de los momentos más comentados de la segunda temporada, en la que Ivonne Montero resultó ganadora, Toni expresó no recordar con exactitud aquel momento.

“Normal que no me acuerde de lo que supuestamente dije porque yo no dije eso así”, anotó. “Si me entendieron otra cosa lo siento, pero mi hija es sagrada y no la culparía de algo así. Gracias a las personas que ven sanamente lo que realmente se habló”, concluyó.

La declaración de Toni Costa

“Cuando Toni estuvo aquí, me generó conflicto precisamente cuando él habló de que la niña había sido la razón por la que nosotros nos habíamos separado”, confesó Adamari este fin de semana, en una charla con las periodistas Clary Castro y Gina Ulmos. La presentadora de Hoy Día vivió en la famosa casa por 10 horas en una experiencia VIP.

Sobre la confesión de Toni, Adamari recordó aquella vez en la que, durante una dinámica, su exprometido dijo: “El tema de tener a Alaïa en medio de nosotros, en cuanto a dormir con nosotros. Eso yo creo que también nos marcó mucho y no nos dimos cuenta”, reveló el español. “Alaïa es un eslabón, pero también fue una pequeña barrera”, agregó. Palabras que el originario de España hoy asegura se malinterpretaron.