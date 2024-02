“El Winter Break es por esos días, entonces voy a ir a celebrar el mes del amor y la amistad con mi hija. Nos vamos a ir a esquiar nuevamente… Lo voy a celebrar, obviamente con el amor más grande, el más importante, que es el de mi hija. Lo vamos a celebrar yéndonos a esquiar”, nos contaba días atrás.

En su video de TikTok, Adamari contó que en esta oportunidad quería poner a prueba sus habilidades como esquiadora, pues aunque no es la primera vez que practica este deporte, cada temporada lo vive como algo nuevo. “Yo siempre que comienzo una nueva temporada de esquí es como si no hubiera esquiado nunca. Me siento asustada, nerviosa, queriendo hacerlo bien”, confesó.