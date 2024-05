En vivo, cuestionan a Adamari López por los métodos de crianza que aplica con su hija de nueve años

Para Adamari López no hay regalo más grande que le haya dado la vida que la maternidad. Su hija Alaïa, que el pasado mes de marzo cumplió 9 años, tiene su completa adoración y no hay nada que disfrute más que pasar tiempo con ella. La presentadora ha puesto especial empeño en la crianza de su niña y siempre busca lo mejor para ella. Sin embargo, hay quienes no coinciden con ciertas prácticas que ha adoptado con la pequeña, y una de ellas es el colecho. Este tema se abordó en su programa de televisión, donde ella defendió ‘a capa y espada’ su postura de seguir durmiendo con su hija.

Adamari defendió que su hija siga durmiendo con ella.

En una reciente emisión del programa Desiguales (Univision) surgió en debate sobre si los bebés deben o no dormir con sus padres, además se discutieron las posibles consecuencias de hacerlo tanto para la pareja como para los menores. La doctora Nancy Álvarez, psicóloga clínica que forma parte del elenco, fue firme al fijar su postura en contra de que los papás pernocten con sus hijos.

“Eso le hace daño al bebé. El bebé debe de aprender a irse... Lo que tienes que hacer tú es enseñarle al niño a separarse. Si tú no logras que tu bebé se separe de ti, lo estás haciendo mal... Eso es sobreprotección”, expuso la doctora, mientras sus compañeras en el programa expresaban su desacuerdo.

Las conductoras y la especialista defendieron sus posturas.

Las conductoras, en desacuerdo

Además de Amara ‘La Negra’, quien defendió que las madres sigan durmiendo con sus bebés, Adamari intervino en la conversación para defender la práctica que sigue implementando con su hija. “Hasta el sol de hoy yo duermo con Alaïa y soy la más feliz”, expresó la boricua. “Pero, ¿y ella?”, cuestionó Nancy. “Probablemente sí, porque le he dado una seguridad”, respondió ‘La Chaparrita de Oro’.

“Yo necesito a mi hija conmigo en la cama”, Adamari en otro momento del debate que incluso se alargó a los cortes comerciales y que fue compartido en redes sociales. “Pero tú no puedes llenar tus necesidades...”, le dijo la especialista, refiriéndose al tema de la intimidad en pareja, pues previamente había señalado que el practicar el colecho con los hijos puede derivar en un distanciamiento entre los padres. “Yo lleno mi necesidad cuando yo necesite”, reviró la conductora, haciendo énfasis en que la cama no es el único espacio en el que la pareja puede estar junta. “Y no hay una sola forma de criar a los hijos, las parejas los crían como ellos quieran y no hay una sola forma de tener una relación con tu pareja”, opinó Migbelis Castellanos, apoyando a su compañera.

Adamari compartió que para ella es muy lindo que su hija se acurruque sobre ella, “y se va con mucha seguridad para su escuela, para su vida y sigue siendo una niña normal y protegida”, argumentó, y expresó su intención de que su hija siga durmiendo con ella.