Maity Interiano se abre con Adamari López en una emotiva entrevista sobre su maternidad: ‘Oré muchísimo’

El pasado 9 de abril Maity Interiano y su esposo Anuar Zidán se estrenaron como papás con el nacimiento de su pequeña Nour, a quien llevaban mucho tiempo esperando ilusionados. La periodista ha estado enfocada por completo en los cuidados de su bebé, mientras se acerca el plazo en el que tenga que regresar al trabajo. En medio de esta nueva etapa como mamá, la comunicadora hondureña se ha sentado nuevamente ante las cámaras, pero esta vez en una emotiva charla con Adamari López, en la que ha sido su primera entrevista tras su debut como mamá.

©@maityinteriano



Con esta foto, Maity y Anuar anunciaron el nacimiento de su hija.

“Parece mentira, pero estoy viviendo un día que he soñado y anhelado”, confesó Maity al inicio de su conversación con Adamari para el programa Desiguales (Univision) al hablar de su primer festejo del Día de las Madres. “¿En qué edad tú veías que te iba a pasar lo de la maternidad?”, preguntó la conductora puertorriqueña. “Yo soñaba con que me iba a pasar muy joven”, confesó la nueva mamá, quien actualmente tiene 39 años.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista tuvo lugar cuando Adamari le preguntó a su colega a quién le pedía que le madara a su bebé, pues no pudo evitar recordar su ansiada espera por su hija Alaïa. “Yo pedía mucho que ya me llegara, y no era en mi tiempo, era en el tiempo de Dios”, comentó la boricua con la voz entrecortada. “¿A quién le pediste tú?”, agregó.

©@maityinteriano



Maity Interiano es devota de la Virgen de Guadalupe.

Maity confesó que también se apoyó en su fe mientras esperaba embarazarse. “Yo oré muchísimo, Ada. Yo le pedí mucho a la Virgen”, dijo. También recordó que, antes de que lograra concebir, viajó a México por trabajo y tuvo la oportunidad de visitar la famosa Basílica de Guadalupe, donde no dudó en elevar una plegaria: “Por favor, ayúdame a cumplir esto, agarra tú las riendas de mi vida porque yo no sé qué más hacer”.

©@maityinteriano



La pareja materializó su sueño de tener padres.

Los latidos de Nour, el sonido más especial

“¿Qué sentiste cuando el doctor te dice o tú presientes que estás embarazada?”, preguntó Adamari. “Muchos sentimientos encontrados, porque aunque en esa noche tuvimos la emoción más anhelada por nosotros al ver ese positivo en una prueba, llegamos al médico y su panorama no era el que nosotros pensábamos. Él lograba ver a través de un ultrasonido un saquito en gestación, pero no estaba bien formado”, relató.

“Logramos volver una semana después y ahí escuchamos el latido del corazón. Y nunca se me va a olvidar que íbamos en el carro con Anuar y era: ‘Señor, que sea tu voluntad, pero por favor, tú sabes que mi voluntad es que sí haya un latido’. Pero sabíamos que podía ser que no... Pero la fe siempre estuvo ahí, y cuando el médico, sin mucho prepararnos puso ahí la máquina en mi vientre y escuchamos ese corazón y es el sonido más especial”, contó haciendo pequeñas pausas debido al sentimiento que la rebasaba.