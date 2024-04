A punto de dar a luz, Maity Interiano se sincera sobre la maternidad y sus planes para volver al trabajo

El gran día está cada vez más cerca para Maity Interiano y su esposo Anuar Zidán, pues el nacimiento de su hija está muy próximo. La feliz pareja, que se casó el año pasado en una boda de ensueño en México, está ansiosa por conocer a su bebé, de quien recientemente revelaron su nombre: Luz. Ahora que está por estrenarse como mamá, la periodista ha compartido cómo planea alternar esta faceta con su trabajo en la televisión.

©@maityinteriano



Maity y Anuar están por debutar como papás.

“Muchos me han preguntado si regresaré al trabajo tras convertirme en madre. Como muchas mamás, me toca volver, pero aquí les cuento un poco de cómo lo manejaremos”, escribió Maity en su cuenta de Facebook al compartir un video en el que explica los planes que ella y su esposo tienen para luego de que nazca su nena.

“Para todas aquellas que trabajamos creo que desde un principio que sabemos que nos vamos a convertir en mamás nos quedamos pensando: ‘Y ¿qué va a pasar cuando tenga que regresar?’. Algunas tienen la oportunidad de no tener que regresar, algunas tienen seis meses para poder quedarse con su bebé, pero hay otras a las que nos toca regresa al trabajo pronto”, comentó la comunicadora de origen hondureño. “Creo que es una constante lucha para cumplir con la responsabilidad profesional, pero sobre todo cumplir con la responsabilidad de ser mamá. En mi caso la empresa para la que trabajo me permite tomarme cierto número de semanas, para mí son muy poquitas, pero esas son las reglas”, expuso.

La periodista contó que, dado que su familia no vive cerca, va a tener que buscar ayuda para cuando regrese al trabajo. “Creo que es de las decisiones más difíciles, encontrar una persona que uno confíe tanto para poderle dejar lo más valioso que va a ser en este caso mi hija”, confesó. Maity contó que ha entrevistado a varias personas y ha recurrido a amigas con hijos para pedir recomendaciones para encontrar a la persona indicada.

Por fortuna, para los primeros días tras el nacimiento de su nena podrá contar con la ayuda de su mamá. “Gracias a Dios voy a tener el apoyo de mi mamá que va a venir a acompañarme. Creo que las que tenemos la fortuna de contar con nuestras madres lo apreciamos muchísimo y va a ser un momento especial, pero también ella va a tener que regresarse, por eso estamos buscando una ayuda externa”, explicó.

También detalló cómo han previsto ella y Anuar su dinámica para cuando nazca su nena. “Mi horario me va a permitir estar en las mañanas con mi niña, en la noche su papá va a estar con ella, y luego vamos a estar juntos, pero sí es un proceso difícil”, dijo. “Las poquitas semanas que voy a tener las voy a disfrutar al máximo y luego voy a entender que nos toca trabajar como muchos que vivimos en este país”, agregó.

Los sentimientos de culpa al alejarse de su bebé

Otros de los temas que tocó Maity en su video fue respecto a los sentimientos de culpa que suelen experimentar las mamás cuando por cuestiones de trabajo deben separarse por horas de sus hijos pequeños. “Me han hablado mucho del sentimiento de culpabilidad que uno siente porque tiene que regresar a trabajar y siente que la está abandonando, pero a la vez siento que si yo puedo seguir siendo una buena profesional para mi hija va a ser un ejemplo a seguir”, comentó.

Además, habló de la posibilidad de que en un futuro pueda dedicarse de lleno a la crianza de su nena. “Llegará un momento de que quizás no tenga que trabajar o decida no trabajar y voy a tener más tiempo con ella, así que me emociona porque no hay nada más en este mundo que yo he querido que ser madre, pero también no hay nada más en este mundo también que quiera que proveerle la mejor vida a mi hija, así que vamos a ver cómo nos va en este balance”, agregó.