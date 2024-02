A punto de recibir a su primer bebé, Maity Interiano revela los consejos de mamá que le dio Francisca

Meses después de haber celebrado su boda, Maity Interiano y Anuar Zidán anunciaron emocionados la espera de su primer bebé. Radiante en el embarazo, la periodista de origen hondureño reveló hace algunas semanas el sexo de su retoño: una niña, a quien está ansiosa por conocer. Con el gran día cada vez más cerca, la comunicadora ha recurrido al consejo una querida amiga y mamá experimentada: Francisca, quien hace poco dio a luz a su segundo hijo.

Maity y Anuar están esperando una nena.

Hace unas semanas, las dos colaboradoras de Univison se reunieron para celebrar un baby shower por partida doble, pues aún no nacía Franco Raffaele, el segundo hijo de la dominicana. Este encuentro sirvió además para que Francisca compartiera con Maity algunas de sus experiencias y aprendizajes como mamá. “Fue maravilloso compartir esta etapa del embarazo juntas y poder escuchar todos esos consejos que, como madre primeriza, son tan necesarios para mí”, escribió la periodista este 29 de febrero al compartir en su cuenta de Facebook el video de su charla con ‘Fran’.

“¿Cuáles han sido tus mayores preocupaciones en este segundo embarazo?”, preguntó Maity a su compañera. “La llegada del segundo bebé a la casa, cómo lo va a tomar el primero, la dinámica entre los dos, el tiempo, cómo lo voy a dividir”, respondió Francisca. “¿De verdad voy a amar a este bebé de la misma manera (que a Gennaro, su primogénito)?, ¿Lo voy a querer más?, ¿Qué es lo que siente una mamá?”, agregó después.

Francisca se convirtió hace poco en mamá de dos.

En su turno, Maity compartió qué aspectos son en los que piensa en este momento de su embarazo. “Me preocupa mucho en esta recta final el parto, quiero que sea lo más natural posible, sin dolor, que sea así como que entre y salga del hospital”, comentó. “Aunque ya me estoy mentalizando de que puede llevar largas horas, de que puede ser un poco más complicado”. Sin embargo, confesó que una de sus principales preocupaciones es son relación a su faceta profesional. “Me preocupa regresar a trabajar... Me preocupa cómo voy a vivir el tiempo con mi niña, con mi esposo y conmigo”.

Francisca habla de los desafíos para una pareja ante la llegada de un bebé

Maity confesó que otra de sus inquietudes, la cual seguramente comparte con millones de mujeres, es la recuperación después del parto, en especial en lo concerniente a la figura. Francisca coincidió con ella y compartió su opinión al respecto. “Sobre todo uno que está en un medio y que a veces siente un poco más de presión con ese tema. Pero lo que yo te puedo decir, con base en mi experiencia, es que todo vuelve a la normalidad y además hay muchos recursos que uno puede usar para que todo vuelva a la normalidad”, expresó Francisca, quien tras su primer embarazo regresó a su talla gracias a hábitos como el ejercicio.

El trabajo es uno de los temas que le preocupan a Maity.

“Yo creo que lo de la pareja sí es un reto, que tanto tú como tu esposo tienen que mantener la comunicación activa para no haya esa como separación que a veces hay cuando se le da esa atención al bebé, porque él (esposo) ya no es el único de la casa... Tienen que tener mucho cuidado de no olvidarse de ustedes”, aconsejó la dominicana y reveló que en su caso, con su marido Francesco Zampogna ha recurrido citas románticas en pareja cada semana para dedicarse exclusivamente a ellos como matrimonio.

“No te sientas culpable por hacerlo, porque al principio te vas a sentir culpable: ‘Ay, estoy dejando a mi hijo por dos horas’. Es importante, porque tú y Anuar son la base de la bebé y si ustedes no están bien, ella tampoco”. Y también le reveló que “la culpa es algo con lo que vas a aprender a vivir”. Sin embargo, también le aconsejó confiar en que todo estará bien: “Cada niño es perfecto para su mamá... Ella te va a enseñar el camino y van a ir creciendo y aprendiendo juntos como familia”, agregó.

