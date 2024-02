Francisca y Maity Interiano celebran un baby shower juntas y de lo más especial

Francisca y Maity Interiano comparten una gran dicha por la próxima llegada de la cigüeña. Mientras la ex Nuestra Belleza Latina está lista para conocer a su segundo bebé en estos días, la periodista dará la bienvenida a su princesa a mediados de año; por lo que la dicha de ser mamá las unió en un enternecedor baby shower sorpresa que organizaron no sólo para ellas, sino para algunas fans de Despierta América.

Juntas, las futuras mamás dieron la bienvenida a 11 mujeres que también se encuentras ilusionadas con la llegada de sus bebés, con quienes tuvieron un almuerzo en un restaurante peruano en el que compartieron sus emociones, los cambios de humor que han experimentado en estos meses, y cómo es que recibieron la gran noticia de que su familia crecía.

Para Francisca, este es su segundo retoño con su esposo, Francesco Zampogna. Dos años y medio atrás, debutaron como papás con la llegada de Gennaro, y la ex Nuestra Belleza Latina reveló lo difícil que fueron para ella los primeros días como mamá.

“Estuve un poco más down, como más triste durante el embarazo. En el postparto tuve mis asuntos con la amamantada, que no la pasé nada bien. Tampoco con el cambio físico de no saber cómo regresar (a mi peso), pero yo me apoyaba mucho en mi esposo”, recordó Fran.

Por su parte, Maity, quien se casó con Anuar Zidán en una hermosa ceremonia celebrada en septiembre pasado en Cuernavaca, México, a la que HOLA! AMÉRICAS tuvo acceso exclusivo; contó que para ella esta buena nueva en la familia fue toda una sorpresa. “Pensé que me iba a costar más quedar embarazada y me sorprendió de una manera muy bella. Es una gran bendición porque me he sentido súper bien”, dijo en esta reunión tan especial. “Recién se me empiezan a hinchar los piecitos, las manos, pero ha sido un embarazo perfecto con cero náuseas, los antojos los tiene mi esposo. Ya me cuesta un poquito caminar pero lo he podido disfrutar, hemos viajado y compartido con la familia”, agregó entre risas.

En los próximos meses, el grupo de futuras mamás que se reunieron en este baby shower tan especial, tendrá entre sus brazos a sus respectivos bebés. Por ello, la producción de Despierta América les hizo un obsequio lleno de productos esenciales para los primeros meses de los pequeñitos que vienen en camino.

La próxima llegada de Franco

Francisca ya se encuentra en la cuenta regresiva para que llegue su bebé, Franco. En plena recta final, la originaria de República Dominicana había comentado que no quiso hacer un baby shower con familia y amigos, pues no fue algo que planeó como con su primer embarazo.

Lo que sí compartió con sus fans fue la habitación en la que dormirá el bebé en sus primeros meses de vida. Y es que, contrario a lo que muchos imaginaban, Francisca no decoró un cuarto de su casa como suelen hacerlo las mamás, pues reveló que en poco tiempo ella y su familia se mudarán a otra casa en donde sí echará a volar la imaginación para ambientar de la mejor forma la habitación que compartirán sus hijos.

Maity Interiano espera a una linda princesa

Esta semana, además, fue de lo más especial para Maity, quien compartió con el mundo entero que la cigüeña viene en camino con una niña. “Es un bebé muy esperado, muy deseado, muy querido, muy amado. Sus papás, sus abuelos y sus tíos lo hemos ido llenando de cositas. La familia Zidán Interiano crece y vamos a ser papás de una linda princesa”, dijo la periodista de origen hondureño en un video en su Facebook.

©Maity Interiano





Y aunque el feliz papá anhelaba que fuera niño, después de un rato se sintió el más dichoso por pronto tener una pequeñita en casa: “Anuar por su parte quería lo que no es, así que le demoró como 24 horas asimilarlo, pero ahora es el más feliz”, compartió.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...