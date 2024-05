Elegante y femenina: así lució Valentina Ferrer para evento de Tiffany & Co.

Valentina Ferrer es una de las “it girls” que más amamos. Su gusto estético y estilo de moda la han convertido en una mujer inspiradora tanto para las nuevas generaciones como para las mujeres más tradicionales. Es mamá, fashion girl, actriz y modelo para diversas firmas y editoriales. En pocas palabras: Valentina Ferrer es el ejemplo perfecto de lo que una mujer contemporánea puede lograr cuando se propone algo.

No importa a dónde vaya, los looks y estilo de la argentina siempre van a dar de qué hablar. Hace unas semanas, visitó Coachella junto a su pareja, J Balvin. La joven lució un cómodo pero trendy look muy al estilo cowboy; una de nuestras tendencias favoritas de la temporada. Con un mini vestido strapless negro, un cinturón de hebilla gruesa, un sombrero vaquero, unas botas largas y una chaqueta tradicional de cuero, Ferrer nos dió la inspiración que necesitábamos para un atuendo de festival. Además, este fin de semana acudió a la Fórmula 1 en Miami vistiendo un atuendo monocromático en blanco; ideal para una tarde deportiva.

Así fue el look de Valentina Ferrer en Tiffany & Co.

La versatilidad y capacidad de ser todo terreno de Valentina Ferrer la ha convertido en una de las principales musas latinas para la firma de alta joyería, Tiffany & Co. La relación entre la firma y la actriz es extensa y se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. El año pasado, ella y J Balvin fueron los protagonistas seleccionados por Tiffany para protagonizar una de sus campañas más románticas y contemporáneas. En las fotos, ambos lucieron felices en atuendos básicos, resaltando así las icónicas piezas de la colección Tiffany Lock.

©CORTESÍA



La argentina fue la reina de la noche con un atuendo donde lo que más destacó fueron los accesorios.

Hoy, Valentina Ferrer nos vuelve a sorprender con un look elegante y clásico: perfecto para una mujer contemporánea. La joven asistió a un evento de Tiffany & Co. donde se celebró la colaboración entre la marca de joyería y la argentina. Para celebrar la ocasión, Ferrer lució un espectacular y corto vestido con mangas largas y un sofisticado escote de corazón. Para resaltar la magia del “little black dress” que nunca falla, Ferrer incluyó joyería dorada, toda de Tiffany, por supuesto. Un majestuoso brazalete, un collar, unos pendientes y un anillo fueron los únicos toques que la argentina necesitó para lucir espectacular y deslumbrar.

El maquillaje de la modelo se mantuvo simple y en tonos luminosos, para hacer juego con su espectacular bronceado que se ha mantenido por la temporada. Además, se unió a la tendencia de la coleta de caballo firme al llevar un peinado alto e impecable. Diferentes personalidades se sumaron a la celebración, la cual estuvo llena de atuendos radiantes.