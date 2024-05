La cariñosa reprimenda de Melany Mille para Nacho Mendoza por una canción

Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer aconsejándolo para ser su mejor versión tanto en la vida profesional como en lo personal. Nacho Mendoza lo sabe bien pues tiene en su prometida, Melany Mille, a la voz de la razón, quien lo apoya en sus decisiones, pero también quien lo hace reflexionar sobre los límites que cruza sin darse cuenta.

Esta semana, el intérprete venezolano compartió con sus fans la cariñosa reprimenda que la madre de sus hijas, Mya y Melina, le envió por escrito al poner atención a una de sus publicaciones en las redes sociales: “Mi amor, no me gustó lo último que publicaste en el estudio, no había escuchado bien la letra, pensé que era algo menos explícito”, escribió la periodista en un mensaje privado para su pareja.

Mille agregó: “Y no es que piense que eres el más cristiano ahora ni nada de eso, solo que estamos inundados de lo malo del mundo como para añadirle una gota más”.

Intentando hacerlo entrar en razón sobre por qué no encuentra correcta su publicación, explicó: “No colaboremos en dejarle un peor mundo a nuestras hijas, yo detestaría que alguien le cantara así por ejemplo. Si eso es algo de vaciladera entonces guárdatela para nosotros pero que no sea ese el mensaje que otros se inspiren de ti. Tú naciste con un gran propósito y siento que esto te aleja un poco”.

Y siempre cariñosa, concluyó su mensaje con palabras alentadoras para el cantante que continúa su carrera musical y que, hace unos días, compartió parte de la nueva colaboración que tiene con su gran amigo, Chyno Mendoza.

“Creo que Dios te ha mostrado caminos y aclarado los panoramas para un nuevo transitar sin dejar de hacer lo que más te gusta pero usando tus dones en hacer diamantes que le agraden a Él y no esto que solo hace sonreír a los que están en los más bajos niveles espirituales y de conciencia. No debemos ser lo que tanto criticamos”.

La reacción de Nacho

Las palabras de su pareja no sólo resonaron en su mente, sino que comprendió exactamente qué es lo que trataba de comunicarle. Por ello, además de compartir con sus seguidores el mensaje de Melany, también publicó la respuesta que le dio. “Tienes razón, ya lo borro, solo pensé que sería divertido”, eliminando el contenido del que ella hablaba.

Nacho se consideró dichoso por tener el apoyo de su pareja en todos los aspectos de su vida, y junto a la publicación admitió: “...y es así como una esposa corrige a su esposo. Agradezco tu presencia en mi vida 😍”.