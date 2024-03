Melany Mille, prometida de Nacho, presume su figura postparto a dos meses de ser mamá

A casi dos meses de haber dado a luz, Melany Mille, la prometida de Nacho Mendoza, compartió con sus seguidores en las redes sociales cómo está viviendo su proceso de postparto. A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora de origen venezolano publicó una selfie de su abdomen a 50 días de haber dado a luz a su segunda hija con el cantante. En la imagen, la madre de Mya Michelle y Melina muestra su abdomen ligeramente abultado. La inflamación ha cedido y poco a poco va regresando a la forma que solía tener antes de su segundo embarazo. Junto a la imagen, Melany comentó: “50 días postparto #sinfiltro”. Su rápida recuperación ha sorprendido a sus seguidores, quienes no han dejado de preguntarle cómo ha logrado recuperar su figura premamá.

Melany Mille con Melina en sus brazos

Las seguidoras de Melany se quedaron sorprendidas por su rápida recuperación y de inmediato empezaron a cuestionarla acerca de la forma en la que estaba recuperando su figura. Ante esto, la madre de dos pequeñas se sinceró con sus seguidores asegurando que tiene una genética favorecedora, pues siempre ha sido delgada.

“Todos los cuerpos son distintos, yo no hago mucho pero porque siempre he sido muy delgada, de hecho al dejar el gym me puse más flaca porque perdí masa musuclar. De chama (niña) pensaba que al salir embarazada engordaría mucho, pero no... Con Mya aumenté 8 kilos (17 libras) y con Melina 10 (22 libras)”.

Melany Mille presume en redes su figura postparto

‘No es bueno obsesionarse con bajar de peso’, advirtió

Además de esto, Melany dio un valioso consejo a sus seguidoras, asegurando que tras al alumbramiento lo realmente importante era pasar tiempo con los recién nacidos y dejar de lado las preocupaciones por perder peso rápidamente. “Cuando recién damos a luz, deberíamos enfocarnos más en disfrutar a nuestros pequeños porque crecen tan rápido, esos primeros y tiernos momentos jamás volverán”, indicó. “No es bueno obsesionarse con bajar de peso y vernos a la perfeccion, nadie es perfecto y lo que vemos en las redes sociales en su mayoría es fantasía. Así que comencemos a disfrutar más porque la ansiedad y el estrés también engordan”, adviritó.

Melany Mille y su bebé, Melina

La prometida de Nacho Mendoza también compartió algunos valiosos consejos, como el hecho de llevar una dieta más saludable. “Claramente podrías comenzar a comer más sano que de costumbre, evitar los carbohidratos en la noche que es cuando el organismo trabaja más lento. Beber más de dos litros de agua al día (esto me cuesta mucho)”, indicó.

Las sugerencias de Mille continuaron, asegurando que si bien ella no era experta en el tema, leía mucho acerca de eso. “Evitar los dulces, intentar comerlos solo una vez por semana. Yo no soy experta en fit ni nada de eso pero leo muchísimo sobre alimentación balanceada y sé por como comemos en mi casa que cuando la cantidad de proteínas (carne, pollo, pescado, huevos) es mayor a la cantidad de carbohidratos bajarás de peso y estarás más sano”.

