‘Mya está como una preadolescente’: Melany Mille sobre los celos de su hija mayor hacia su hermanita

Nacho Mendoza y Melany Mille viven una de las etapas más felices de su vida en familia, con la llegada de su segunda hija, la pequeña Melina. En medio de los cambios que están viviendo, parece que una de las más impactadas es Mya Michelle, la primogénita de la pareja. Desde hace unas semanas, la presentador de televisión venía hablando acerca de los celos que su hija mayor ha sentido por la bebé recién nacida y parecía que las cosas poco a poco iban tomando su curso, pero recientemente, Melany dio a conocer que la niña de tres años está teniendo ciertas actitudes de rebeldía, las cuales son normales en cualquier niño ante la llegada de un nuevo bebé a casa.

En los últimos días, Melany ha estado compartiendo fotos únicamente con Melina, hecho que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes la cuestionaron al respecto. Ante esto, la también modelo compartió la situación que viven en casa junto a la niña, quien estaría celosa de su hermanita. “Para todos los que me preguntan por Mya porque últimamente solo he colocado fotos de Melina... Mya está como una preadolescente, la mayoría del tiempo no quiere tomarse fotos y se pone renuente a algunas cosas cotidianas, ni hablar de la hora de vestir, eso sí es todo un tema para contar. Sin embargo, al final del día sigue siendo nuestra amada, ocurrente y muy hermosa pequeña de aún tres añs que ahora es hermana mayor”.

Tras compartir su sentir, varias de sus seguidoras se solidarizaron con ella ante la situación que vive en casa. “Celos es normal”, “Ya está en otra etapa donde ella quiere experimentar lo que le provoque sin sentirse presionada”, “Todo es un aprendizaje, y está pasando por su proceso”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió, los cuales agradeció.

Será cuestión de tiempo para que las cosas en el hogar de Nacho y Melany tomen su curso y que Mya Michelle se acostumbre a su rol de hermana mayor. Justo en esta situación también se encuentra Francisca, quien está pasando por todo esto con su hijo mayor Gennaro, quien estaría resintiendo un poco la llegada de Franco.

No todo han sido celos, pues hace unas semanas, Melany compartió que su hija se estaba adaptando bien a los cambios en casa. Incluso, compartió un tierno video en el que Mya se acerca a Melina y la llena de besitos. “Mis princesitas de Dios 🐣🐥”, escribió la orgullosa mamá al compartir este momento de su vida familiar. En el video, se aprecia a Mya besando a su hermana en la mejilla, mientras le habla con dulzur. La niña de tres años incluso imagina lo que la bebé estaría pensando de ella, asegurando que la quiere mucho.

Melina nació el pasado 10 de enero en Maracay, Venezuela. Para la presentadora, es su segunda hija con el cantante, mientras que para Nacho, esta bebé es su sexta hija, pues de relaciones anteriores es padre de cuatro varones, además de compartir a Mya Michelle con Melany. Ilusionado por la llegada de su hijita, el cantante compartió su sentir justo el día que se dio el alumbramiento: “Ha isdo un día muy emocionante”, dijo en sus redes. “Decidimos tener a nuestra bebé en Venezuela que es nuestro país natal”.

