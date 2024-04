Chyno Miranda y Nacho Mendoza sorprenden cantando en el metro de Venezuela

Chyno Miranda y Nacho Mendoza han estado muy ocupados en el estudio, grabando nuevos temas que sus fans esperan escuchar pronto. Para ambos intérpretes, esta no sólo es una reunión de amigos unidos por una pasión en común, o el regreso de uno de los dúos más icónicos de la música latina; sino también una celebración por el buen camino que ha tomado la salud de Chyno, quien en los últimos años vivió un verdadero reto en rehabilitación. Dejando esos momentos en el pasado y dispuestos a compartir su alegría, Chyno y Nacho sorprendieron a la gente en el metro de Venezuela, en donde dieron un mini show.

“¡Un aplauso para Chyno que está recuperado!”, gritó Nacho al público en el vagón que no tardó en mostrar su apoyo con gritos entusiastas. La alegría de ambos intérpretes desbordaba en este acto de apenas unos minutos que pocos imaginaban. Y es que detrás de su musicalizado viaje en metro había un emocionante motivo para ambos: el lanzamiento de su próximo sencillo.

De la canción no se sabe más que las estrofas que cantaron y que quedaron plasmadas en los videos de sus fans: “Baby no, no me pidas que te olvide porque yo lo he intentado en cada salida... Ya llevo 50 borracheras pensando en ti, aunque no quiera pensar en ti...”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anthony Millan (@anthonydirector)

Anthony Millan, director del video, compartió más detalles sobre el rodaje y mostró algunas fotos de las locaciones que podremos ver en el video en algunos días. En su publicación, también nos dejó ver que Nacho cantó en el metro mientras tenía un periquito en el brazo; además, el dúo parece dar un concierto ante sus fans, un regreso a los escenarios que podría estar más cerca de lo que pensamos.

Chyno y Nacho, el reencuentro con sus fans

Horas después de su emocionante grabación, Nacho compartió un clip desde el estudio junto a su buen amigo. Con esta imagen, confirmó que pronto volverán a los shows en vivo, un tema que los tiene muy ilusionados. “La Fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles”. Pronto anunciaremos fecha del álbum y del WorldTour #ETERNOS”, escribió.

“Seguimos preparándonos para lo que viene”, agregó, y dejó que sus seguidores disfrutaran de una versión de Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra, que ambos interpretaban con mucho sentimiento.