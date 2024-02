Melina, le bebé de Nacho Mendoza y Melany Mille, viaja a la playa por primera vez

El mes pasado, Nacho Mendoza y Melany Mille anunciaron emocionados el nacimiento de su pequeña Melina, a quien esperaban desde hace tiempo llenos de ilusión. Tras este grato acontecimiento, la pareja se ha ido adaptando a su nueva vida familiar, y ha compartido algunos vistazos desde la intimidad de su hogar. La guapa venezolana acaba de publicar unas fotos de su primer viaje a la playa con su bebita, y ha dejado ver lo mucho que ha crecido y lo linda que se ve.

©@millemelany



Melany se fue de viaje con sus amadas hijas.

Melany tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes mientras se encontraba de camino a su destino junto a su nena. “Mi aguacate y yo”, escribió, haciendo alusión al lindo atuendo tejido de color verde que llevaba su nena y que combinaba con su propio look. “Llegando a uno de nuestros destinos favoritos en el mundo. ¿Saben cuál es?”, agregó en su publicación, dejando en el misterio a sus seguidores.

Luego de que algunos internautas mencionaran destinos como la Isla de Margarita, la modelo compartió en sus historias algunas hermosas postales mostrando que se encontraba en la playa. Fue su primogénita Mya Michelle, con su dulce vocecita, quien confirmó que efectivamente se encentraban en la llamada ‘Perla de Venezuela’.

©@millemelany



La modelo mostró lo linda que luce Melina.

Además de algunas adorables tomas de cerca de Melina, con su carita ‘besada’ por los rayos del sol, Melany publicó algunas fotos y videos mostrando las hermosas vistas a la playa desde su hotel. Este hermoso paisaje solo fue superado por la siguiente imagen en sus historias: el tierno posado de su bebé. Ataviada en un lindo atuendo rosa, la nena descansaba en una silla colgante, esbozando una dulce sonrisa, mientras en el horizonte, a través de la ventana, se veían las palmeras y el imponente mar azul.

©@millemelany



A poco de nacida, la bebé ya conoció la playa.

Aunque la modelo no reveló con quién había viajado además de su bebé, al parecer no lo hizo en compañía de Nacho, pues en los últimos días ha estado con muy ocupado con compromisos derivados de sus proyectos musicales junto a ‘Chyno’ Miranda. Lo que sí es seguro es que Melany haya hecho esta travesía con su otro gran amor, su hija Mya Michelle, de tres años, aunque no no haya salido a cuadro en sus fotos y videos.

©@millemelany



La modelo y sus hijas visitaron la Isla de Margarita.

Feliz por repetir en la maternidad

“Melina has venido a revolucionarnos de tanto amor, pero sobre todo de infinita paz… Estamos seguros de que eres otra elegida de nuestro creador para un propósito grande y maravilloso en este mundo”, escribió Melany en una publicación conjunta con Nacho al anunciar la llegada de su bebé el pasado 10 de enero.

“Es difícil describir este momento tan sublime, solo podemos agradecer a Dios a cada instante por tu llegada a nuestras vidas”, agregaron los felices padres. “Gracias a nuestras mamis, a mi hermana y sobrinas por venir de tan lejos a conocerte y a todos nuestros amigos que se acercaron a darle la bienvenida a Meli”.

