Hijo de Nacho Mendoza e Inger Devera sufre un accidente que lo llevó al hospital

Inger Devera pasó un rato lleno de emociones encontradas cuando la llamaron de la escuela para que fuera a recoger a Santiago, el segundo de los tres hijos que tuvo con su ex, Nacho Mendoza. Si bien la habían llamado en ocasiones anteriores de la escuela, esta vez reveló que todo “se sintió diferente”. Y es que el corazón de una madre es sabio, y desde el primer minuto presintió que algo no estaba bien, aunque tampoco se preocupó de más. Al llegar al colegio, se enteró de que Santiago se había lastimado jugando en el patio de la escuela, y de inmediato lo llevó a que recibiera atención médica.

“Estaba jugando football americano, saltó y cuando cayó, cayó sobre su brazo. Lo llevé al hospital a emergencias porque tenía mucho dolor. Le hicieron radiografías y resultó ser una fractura”, reveló en una serie de historias en su perfil de Instagram, en donde relató la travesía de este accidente que sucedió un mes atrás.

“Después de pasar por emergencias, toca ir al especialista para que tomen la decisión de enyesar o no. Nos dieron la cita para casi una semana después (no entiendo eso, pero así fue)”, agregó en sus publicaciones. “Fue una fractura leve, gracias a Dios, pero igual tocó enyesar. Santiago sólo pensaba en el tiempo que iba a tener que estar sin jugar baseball” recordó.

En cuanto a su hijo, aseguró que no pasó temor, al contrario, para él fue una experiencia nueva: “Salió feliz con su yeso. Le pareció ‘cool’ y uno sufriendo por ellos”, contó la orgullosa mamá sobre la valentía de su hijo de 11 años. Y con tres hijos en casa que además de correr por todos lados y practicar deportes en sus ratos libres, Inger concluyó con humor: “Ya tenía mucha experiencia con puntos, esta es la primera con fracturas”.

Santiago, recuperándose y muy tranquilo

Luego de hacer pública su historia con su hijo, Inger recibió varios mensajes de sus seguidores, quienes se preocuparon por ambos y le enviaron sus mejores deseos. Inger, agradecida con ellos, actualizó el estado de salud de su pequeño: “Ya Santiago está mucho mejor, la caída fue hace un mes. La especialista lo vio hace tres semanas y le puso el yeso”, detalló.

Y agregó: “Ayer se lo quitaron pero lo volvieron a inmovilizar con un ‘brace’ por dos semanas más... El fisio no está de acuerdo con esta nueva inmovilización. Además, me pareció súper raro que no le mandaran rehabilitación”; sin embargo, aunque los médicos señalaron que no tuviera ejercicios para volver a mover el brazo tras varias semanas con yeso, ella pidió una nueva opinión, pues quiere lo mejor para sus retoños. “Porque, ajá, las mamás gallina sentimos que sabemos más que los especialistas”, añadió con risas.

Con la situación bajo control y en retrospectiva, Inger aconsejó a las mamis que puedan requerir atención de emergencia para sus pequeños. “La especialista lo vio en el hospital de niños. Por favor, si lo llegan a necesitar, lleven a sus hijos directo para allá siempre, yo no lo hice porque había otro con atención pediátrica más cerca, pero no, definitivamente es mejor ir directo al de niños”.