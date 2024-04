Sofía Rivera Torres se sincera sobre la cercana y profunda relación con la hija de Eduardo Videgaray

Orgullosa de su etapa como mujer casa, Sofía Rivera Torres se siente muy afortunada de haber podido formar una familia con Eduardo Videgaray, tras mantenerse unidos en matrimonio desde hace tres años. Aunque no tienen hijos biológicos en común, la conductora de televisión disfruta de brindar amor a su hijastra Andrea, a quien Videgaray tuvo durante su relación con la fallecida Mónica Abín. Como pocas veces, Sofía habló de la profunda cercanía con la jovencita, a quien conoce desde niña y con la que ha podido redescubrirse desde otra faceta, incluso, reconoce, el hecho de haber podido sanar ciertos aspectos de su personalidad gracias a su posición como madrastra.

©@sofiariveratorres



Eduardo y Sofía llevan tres años de casados.

Sofía expresa el cariño por su hijastra

Feliz por la oportunidad de escribir su historia junto a Videgaray, Sofía no dudó en hablar de su sentir por Andrea, la primogénita del presentador con quien mantiene un fuerte lazo afectivo. “La verdad es que sí fue una locura, un súper cambio, porque cuando yo conocía a Edu yo tenía 26 y él 49, y la ‘skwinkle’, porque así le digo yo, tenía 11 años cuando la conocí, y ahora la ‘skwinkle’ va a cumplir 17...”, explicó durante una entrevista concedida a Televisa Espectáculos, agradecida por encontrarse en el instante más preciso en la vida de ambas. “Llegué en el puro buen momento, pero la verdad es que no me puedo quejar, tengo a una niña que yo sé que Diosito me la mandó…”, dijo emocionada.

Para Sofía, el haberse integrado a la familia de su esposo Eduardo fue algo que va más allá de haber celebrado una boda. De hecho, está segura de que todo había sido trazado de alguna manera para que esto fuera posible. “De alguna forma también tengo la certeza de que su mami tuvo algo que ver, y que de alguna forma nos puso a todos en el camino, la mami de mi ‘skwinkle’ que falleció hace unos años, Mónica Abín, que yo sé que también era una mujer muy querida, muy linda, muy bella. Siento que de alguna forma ella tuvo algo que ver y nos acomodó en la vida. A mí me puso en la vida de Eduardo y de Andrea y a ellos los puso de alguna forma en mi vida, porque ya nos conocíamos, Eduardo y yo nos conocíamos desde mucho tiempo antes, pero pues nada qué ver...”, explicó.

©@sofiariveratorres



Sofía se siente orgullosa de la buena relación con su hijastra.

Ser madrastra le ha permitido sanar

A lo largo de estos años, Sofía también ha podido reflexionar sobre su posición familiar junto a Eduardo. La presentadora ha podido encontrar así una explicación profunda a su relación con su hijastra Andrea, por quien tiene un enorme cariño. “De alguna forma ahorita dieron las cosas y la verdad es que yo me siento tan afortunada y tan agradecida. Siento que Diosito me dio la oportunidad de sanar algunas cosas que a mí me faltaron a la edad de Andrea, por medio de ser su madrastra…”, dijo durante la reveladora plática, segura de que todo en este instante guarda la estabilidad.

©@sofiariveratorres



La conductora de televisión admite que ha logrado sanar aspectos de su personalidad a través de su hijastra.

Para ser más específica, Sofía reveló cómo ha logrado asimilar esta parte de su vida: “Justo en la edad en la que ella perdió a su mami (Andrea), -yo gracias a Dios mi mami sigue con nosotros, está viva, pero mis papis se separaron, se fue del país mi mamá-. Yo no crecí en México, yo crecí fuera de México. Justo a la edad en la que Andrea perdió a su mami de alguna forma yo también perdí a mi mami porque ella se fue a vivir a otro país, ya no la tenía cerca...”, contó.