La publicación de William Levy que no ha pasado desapercibida: ‘Los débiles buscan venganza’

Aunque hace unos días William Levy fijó su postura respecto a su separación de Elizabeth Gutiérrez, a lo largo de la última semana ha compartido y retomado algunos mensajes en sus redes sociales que tienen que ver con el momento personal por el que atraviesa. Tal y como sucedió hace unas horas, cuando el intérprete retomó un video en sus redes sociales en el que reflexionó acerca de las diferencias entre los conceptos de revancha y venganza, un mensaje que sin duda no pasó desapercibido por sus fans, especialmente por el momento tan sensible que atraviesa a nivel personal.

A través de sus historias de Instagram, William compartió un breve video en el que se puede escuchar una voz en off y algunas imágenes aleatorias, a través de las cuales se ejemplifica la reflexión que quiso retomar. “La mejor revancha es no ser como quien te hirió”, se puede escuchar en el inicio del clip. “Los débiles buscan venganza intentando lastimar a cambio, sin controlar sus emociones. Al intentar herir, te rebajas a su nivel, debes ser superior”, agrega la voz en off. “Como dijo Séneca: ‘No devolverías la mordida a un perro, solo avanzarías diciendo: ‘Eso hacen los perros’”, agrega.

El video compartido por William finaliza con una reflexión filosófica: “La respuesta estoica es comprender la naturaleza del ofensor y optar por un camino que preserve tu integridad y virtud. Por eso, la regla estoica de hoy afirma: ‘Otros me dañan, eso es problema de ellos, su carácter ya acciones no son los míos’”. Cabe destacar que el actor no agregó ningún mensaje adicional al video.

El actor ha retomado una serie de mensajes en sus redes sociales a lo largo de los últimos días

Lo que ha dicho William sobre su separación

Luego de que Elizabeth Gutiérrez compartiera en exclusiva para HOLA! que su relación de pareja con William Levy había llegado a su fin, el actor tomó sus redes sociales y lanzó el siguiente mensaje: “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal”, expresó en las primeras líneas de su mensaje.

William continuó: “Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all”, finalizó el artista, enviando su cariño a todos sus fans, quienes se han mantenido a la expectativa de lo que sucede en la vida personal de Levy en los últimos días.