William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reencuentran tras el anuncio de su separación

La última semana ha sido toda una montaña rusa de emociones para William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes tras 20 años de relación, tomaron la difícil decisión de continuar por caminos separados, siempre unidos en el amor que ambos tienen por sus dos hijos, Christopher y Kailey. Algo que sin duda quedó en claro recientemente, pues ambos famosos coincidieron en uno de los partidos de beisbol de su hijo mayor, en donde fueron vistos apoyando al joven deportista, aunque evitando el contacto entre ellos.

El actor ha sido muy cauteloso a la hora de hablar de su separación

Fue a través del programa Al Rojo Vivo que se dieron a conocer las imagenes de este reencuentro, en donde pudimos ver al actor de lo más sonriente conviviendo con otros padres de familia y en compañía de su hija Kailey, a quien en todo momento la abrazó por el hombro. Una vez finalizado el partido, el intérprete se subió a su auto y se fue en solitario, según reportaron las presentadoras del programa de Telemundo.

Por otro lado, Elizabeth se mantuvo en las gradas, con un perfil más bajo, llevando gorra y lentes oscuros. Sin embargo, también tuvo la oportunidad de convivir con otras mujeres que se le acercaron, un instante en el que se le vio menos seria y en una actitud de completa confianza.

Christopher fue el motivo del reciente encuentro entre William y Elizabeth

Los mensajes de William que no han pasado desapercibidos

Cabe destacar, que aunque William ha sido muy cauteloso a la hora de referirse a su separación, no han dejado de llamar la atención los mensajes que ha compartido en sus redes sociales tras la revelación que Elizabeth hizo a HOLA! en exclusiva. “Cuando estás bajo la voluntad de Dios, no puedes ser bloqueado, obstaculizado, destruido o detenido; cada intento solo funcionará a tu favor”, escribió el actor en un mensaje que compartió en sus historias de Instagram, donde además recomendó a su seguidores leer la biblia. En ese mismo sentido, el acto retomó una publicación hecha en uno de los perfiles de fans dedicados a él, en el que se puede obsevar una foto del guapo cubano y una cita en la que se puede leer: “A mí solo me importan dos bocas: las de mis hijos que me dicen, ‘Tranquilo papá’”.

Lo que Elizabeth dijo sobre su relación con William

En la sincera charla en la que Elizabeth Gutiérrez nos abrió su corazón, habló de cómo a lo largo de las dos décadas en las que compartió su vida con William, siempre buscó el bienestar de susfamilia, dejando en claro que para ella, el actor siempre fue el hombre de su vida. “Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos. O sea, quería... Porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos”.