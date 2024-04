Elizabeth Gutiérrez hace su primera aparición pública desde el anuncio de su ruptura con William Levy

Con una enorme sonrisa y guapísima como siempre, es como Elizabeth Gutiérrez se ha dejado ver durante la alfombra roja de los New You Beauty Awards, los cuales se llevan a cabo la tarde de este sábado 13 de abril, en Miami, Florida. La actriz, que hace unos días abría su corazón a HOLA! para hablar de su separación de William Levy, ha lucido radiante a su llegada al evento, el cual marca su primera aparición pública desde que confirmó su ruptura con el actor.

©Hola



La actriz se sinceró respectamente sobre su separación de William

Al ser una ocasión especial, Elizabeth resaltó su belleza con un hermoso vestido -diseñado por ella misma y por su estilista Claudia Zuleta-, de color blanco, de tirantes y corte recto, con el que resaltó su figura. La actriz, llevó el pelo suelto, peinado de raya en medio y con ondas, logrando una imagen sumamente elgante y fresca, perfecta para la ocasión.

Gutiérrez complementó su look con algunos discretos detalles de joyería que llevó en el cuello y en una de sus muñecas y zapatillas de Louis Vuitton, dejando así todo el protagonismo a su sencillo, pero elegante vestido, el cual resaltaba por el detalle de una flor tridimencional que adornaba uno de los hombros de la guapa mexicana.

©Hola



Elizabeth fue la protagonista de una reciente entrega de premios

Las palabras de Elizabeth sobre su relación con William

Esta aparción, se da en medio de un momento sumamente sensible para Elizabeth, Gutiérrez, quien hace unos días hizo pública su separación de William Levy, a través de HOLA! En aquella ocasión, la intérprete habló puntualmente sobre el estatus de su relación con el actor. “Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente”, expresó.

En la misma charla, la actriz se refirió al cariño que siempre tendrá por el padre de sus dos hijos, Christopher y Kailey. “Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, agregó.