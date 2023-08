Victoria Federica deslumbra con vestido estilo nupcial en la Gala Starlite

La Gala Starlite de Marbella es un evento anual en el que celebridades y aristócratas de Hispanoamérica exhiben sus galas más destacadas. Este año, Victoria Federica capturó todas las miradas con su elección de vestuario. Reconocida por su innato sentido de la moda, la joven aristócrata volvió a dejar huella con su estilo.

©GettyImages



Victoria Federica en un vestido del diseñador Andrew Pocrid.

Victoria Federica parece haber adoptado el color blanco como su tono de elección para esta temporada, marcando tendencia en Marbella. Ya la habíamos visto lucir un pantalón de lino blanco, típico de esta temporada, junto con tops cortos, mostrando su facilidad para adaptarse a diferentes estilos y edades. Pero para la Gala Starlite, llevó su estilo a otro nivel.

Vestido en blanco total: el estilo ‘nupcial’ de Victoria Federica de Marichalar y Borbón en la Gala Starlite

La elección no fue otra que un vestido largo, obra del talentoso diseñador español Andrew Pocrid. Este particular diseño minimalista en blanco con acabado nacarado logra la perfecta fusión entre simplicidad y sofisticación. Drapeado en el escote, con una espalda descubierta cruzada por cadenas de efecto nacarado, el vestido de Pocrid no solo embellece, sino que también celebra la silueta de la royal influencer. Su diseño tiene un aire griego, recordando a las diosas de la antigua Grecia, pero con un estilo moderno.

De inmediato, uno no puede evitar imaginarlo como el vestido perfecto para una novia moderna que busca alejarse de lo convencional. Sin embargo, es el propio contraste entre su sencillez y elegancia lo que convierte a este vestido en una verdadera obra de arte. Y sí, es precisamente esta sencillez la que lo hace tan especial y atemporal.

Pero más allá de la moda y la elegancia, el vestido sirvió a un propósito mayor. Durante la gala, se subastó y recaudó una impresionante suma de 7.500 euros, evidenciando que la belleza y la generosidad pueden caminar de la mano.

