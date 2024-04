Otro de los instantes más destacados de esta noche fue el momento en el que la actriz argentina Cecilia Roth quien recordó durante su discurso cómo comenzó su pasión por la actuación desde su infancia, cuando jugaba con su hermano menor Ariel: “Creí que no me iba a emocionar. Muchísimas gracias, creía que no me iba a poner nerviosa, pero cuando me levanté del asiento me empezaron a temblar las piernas, estoy abrumada con todo esto. Yo jugaba con mi hermano Ariel, que es menor que yo y me inventaba historias, como que éramos astronautas, pero antes de comenzar el juego, le decía: ‘Lo convertimos en verdad’”, recordó la argentina.