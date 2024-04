Britney Spears pone fin al conflicto legal con su papá y consigue su completa libertad

En diciembre de 2021, Britney Spears consiguió lo que por 13 años se le negó: su libertad. Luego de que su padre, James Spears, lograra ponerla bajo su tutela para hacerse cargo de todas sus decisiones, la eterna ‘Princesa del Pop’ retomó las riendas de su vida, no sin antes romper toda relación con varios miembros de su familia, a quienes acusó de haberse aprovechado de su vulnerable situación a lo largo del tiempo que duró la tutela. Y aunque han pasado más de dos años desde que la corte le devolvió a la cantante su libertad, hasta hace unos días Brtney seguía atada a este tema debido al proceso legal que se encontraba en curso, a través del cual se buscaba que su padre trasparentara todas las decisiones que tomó por ella el tiempo que estuvo bajo su custodia. Sin embargo, todo parece indicar que ambas partes han llegado a un acuerdo, pues el abogado de la intérprete de Lucky, Mathew Rosengart, ha dado a conocer un nuevo avance en este tema.

Britney dejó de vivir bajo la custodia legal de su padre luego 13 años

A través de un comunicado compartido a Page Six, el letrado detalló: “Ha sido nuestro honor y privilegio representar, proteger y defender a Britney Spears. La señora Spears es y siempre será un ícono y una artista brillante y valiente de proporciones históricas y épicas”, se puede leer al inicio del documento citado por el medio antes mencionado.

En un siguente párrafo, Rosengart destaca los logros profesionales que Britney ha logrado tras el término de la tutela, todo esto a pesar de la artista ha decidido mantenerse lejos de la vida pública y de su carrera. “Desde que obtuvo su libertad, a finales de 2021, Britney Spears ha logrado un éxito notable en varios frentes, incluida su colaboración de agosto de 2022 con Sir Elton John en el gran éxito Hold Me Closer (que debutó en el número uno del Billboard Hot Dance/ Electronic Songs y se convirtió en su sencillo número 24 entre los diez primeros), seguido de su histórico contrato con Simon Schuster para su libro de memorias (The Woman in Me), un éxito de ventas inmediato número uno en el NY Times, que recibió elogios universales e impresionantes y no habría sido posible durante la tutela”, expresó.

La cantante ha puesto punto final al proceso legal que tenía con su padre

El abogado resaltó que, tal y como ella lo deseaba, a partir de este momento ya no tendrá que involucrarse en ningún tema de índole legal relacionado con su tutela, por lo que su libertad ahora es completa. “Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir o estar involucrada con el tribunal o enredada en procedimientos legales en este asunto”, agregó.

¿Llegaron a un acuerdo?

Según ha detallado el abogado de James, Alex Weingarten, reveló a People que la cantante y su padre llegaron a un acuerdo, aunque por cuestiones de confidencialidad no reveló mas detalles. “Habían llegado a un acuerdo que resolvió todas las disputas pendientes”, señaló el experto en leyes. “James está encantado de que todo esto haya quedado atrás. Ama mucho a su hija y todo lo que ha hecho es protegerla y apoyarla. Es desafortunado que algunas personas irresponsables en la vida de Britney decidieron prolongar esto tanto tiempo”, señaló Weingarten.