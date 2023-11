Jennifer Lopez comparte una carta que Ben Affleck le habría escrito hace 20 años

Los fans de Jennifer Lopez están emocionados por el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, This is Me... Now, una obra que acompaña con una cinta que verá la luz en febrero del próximo año. Sin embargo, JLo compartió un adelanto de este proyecto que hace desde el fondo de su corazón, y en el tráiler de la película coescrita por su esposo, Ben Affleck, la intérprete dejó ver un dulce detalle que parece haber guardado por 20 años: una nota de amor escrita por Ben.

Jenn aparece sentada frente a una chimenea después de estar bajo la lluvia, pues su ropa y cabello están llenos de agua. Como si tratara de dejar atrás los recuerdos de su vida amorosa, toma cartas de una pequeña caja llena de notas que habría guardado, encontrando una con la fecha del 24 de diciembre de 2002, justo cuando ella y Ben iniciaban su romántica historia.

“Cuando era una pequeña y alguien me preguntaba lo que quería ser de grande, mi respuesta siempre fue la misma: estar enamorada”, dice en voz en off mientras la vemos con una mirada desconsolada y dispuesta a cerrar un ciclo de desamor. JLo arroja un de las cartas al fuego, y es ahí en donde podemos ver su contenido: “La vida es dura, pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”.

La nota está firmada con una simple B, que por la fecha y nombre del actor los fans de ambos asumen que es Ben quien la envía después de recibir un gran detalle como regalo de Navidad.

Si bien se trata de la ficción, Jennifer asegura que para este álbum se ha inspirado en su propia historia, por lo que puede haber replicado esta linda nota para efectos de la cinta y no dañar la original que termina consumida por el fuego. “Esta experiencia musical es una manifestación, a través de la música, el cine y la realidad, del viaje de una vida en busca de la verdad sobre el amor”, explica ella misma a través de su newsletter.

El reencuentro de una historia de amor

Jennifer Lopez y Ben Affleck mantuvieron una relación a principios de los 2000, y en 2004 estaban listos para pasar por el altar; sin embargo, se separaron y cada uno tomó su camino formando una familia por separado. Ben se casó con Jennifer Garner, mientras que JLo contrajo matrimonio con Marc Anthony.

En 2021, al encontrarse solteros de nuevo, Ben y Jen retomaron su romance y por fin, luego de casi 20 años, llegaron al altar. La pareja es el ejemplo perfecto de que las segundas oportunidades sí existen y, en ocasiones, hay que ser pacientes y esperar para que el destino vuelva a unir a los verdaderos enamorados.