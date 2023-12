Orgullosa, Jennifer Lopez acompaña a su hija Emme en un recital de fin de año

Más allá de su exitosa carrera en la música, la actuación y los negocios, Jennifer Lopez es una mujer de familia. La cantante y actriz es una amorosa de dos: Emme y Max Muñiz, los mellizos que tuvo en su matrimonio con Marc Anthony. Recientemente, JLo acompañó a su hija a su recital escolar de fin de año, evento por el que seguramente se sintió muy orgullosa.

Estilosa como siempre, Jennifer fue captada en Los Ángeles, en las afueras de la escuela de su hija. La intérprete de 54 años lució guapísima con uno pantalones amplios en gris oscuro, camiseta blanca y abrigo largo color beige, además de unos botines negros de tacón de aguja. Fiel a su estilo, apostó por un maquillaje natural, mientras que la melena la llevó recogida en una coleta.

En las fotos tomadas por los paparazzi, se vio a la cantante con un colorido ramo de flores, el cual al parecer fue un presente para su hija, quien al parecer formó parte de un recital musical. También se mostraron algunas tomas de la jovencita de 15 años sosteniendo ese y varios ramos de flores más.

Emme se ha distinguido por su personalidad auténtica y su estilo relajado. En las imágenes se le veía usando unos pantalones tipo cargo color café, y una sudadera oversize color beige. Llevaba suelta su melena corta y ondulada.

Otras fotos captaron a la cantante regresando a su auto después del evento escolar de su hija, al parecer lista para regresar a casa. Sin duda, JLo se sintió muy orgullosa de su retoño al verla consumar un logro más en su preparación académica y artística.

JLo y Ben Affleck celebran su primera fiesta navideña en su mansión de Los Ángeles

El pasado fin de semana circularon en redes sociales algunas imágenes de la que se dijo, fue la primera fiesta navideña de Jennifer Lopez y su esposo Ben Affleck en su nueva mansión de Los Ángeles. En uno de los videos se veía a la cantante luciendo guapísima en un vestido azul cantando el clásico It’s The Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams, en un salón lleno de personas.

Entre los invitados estuvieron Emme y Max, hijos de la cantante, así como Violet, la primogénita del actor con Jennifer Garner. También se reportó que estuvieron estrellas Margot Robbie, Michael B. Jordan, Casey Affleck, hermano de Ben, y Lily Rabe.

