Jennifer Lopez se sincera sobre su figura postparto: ‘Me sentía insegura’

Jennifer Lopez tiene un físico espectacular, el cual es producto del esfuerzo y la perseverancia, no por nada a sus 54 años es una de las artistas más bellas y seguras de sí mismas. Sin embargo, no siempre fue así, pues recientemente confesó que, tras convertirse en madre de los mellizos Emme y Max, no se sentía bien con su nuevo físico. Esta confesión se dio en el marco de la quinta edición de los Daytime Beauty Awards, donde su entrenadora, Tracy Anderson, fue homenajeada por su trayectoria.

©GettyImages



Jennifer Lopez y sus hijos Max y Emme

En su discurso, ‘La Diva del Bronx’ tuvo unas palabras dulces para la que ha sido su entrenadora y confidente desde 2008. “Recuerdo cuánto me ha inspirado y alentado a celebrar cada versión de mi cuerpo a lo largo de los años y a seguir elevándome a medida que mi propia vida y mis necesidades cambiaban”, indicó.

JLo habló sobre el inicio de su amistad, la cual se dio tras convertirse en mamá. “Conocí a Tracy justo después de tener a mis mellizos. La llamé en un momento en el que me sentía insegura, preguntándome si algún día volvería a ser como era antes, como la mayoría de las nuevas mamás hacemos después de dar a luz”.

©GettyImages



Tracy Anderson y JLo en los Daytime Beauty Awards,

Tracy, quien ha colaborado con celebridades como Kim Kardashian y Jennifer Aniston, trabajó en el físico de JLo, pero al mismo tiempo en la reconstrucción de su confianza. “Ella entró en mi vida y me ayudó a abrazar mi nuevo yo y a ayudarme a ser y darme cuenta de que podía ser más fuerte que nunca”.

Lo importante es la belleza interior

Durante la alfombra roja previa al evento, el cual se llevó a cabo el pasado 1° de octubre en Los Ángeles, Tracy Anderson conversó con E! acerca de los exigentes estándares de la belleza física que existen hoy día, sobre todo con las redes sociales.

“No se trata de llegar a una determinada talla o tener una piel perfecta o un cabello brillante o una determinada talla de sujetador o forma de trasero”, explicó la renombrada entrenadora. “Se trata de algo mucho más profundo que eso. Es algo que se ilumina detrás de los ojos y el alma, y no todas estas cosas superficiales”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.