El poder de la atracción y decretar lo que quieres en tu vida sirve mucho si lo pides con fe. Por ello, una de las técnicas más usadas en la actualidad es la de escribirle una carta al Universo y es tan sencillo como eso.

Con tu propia mano escribirás en tiempo presente una carta en la que agradecerás al Universo por lo que deseas. Esta debe de ser lo más específica posible y de preferencia en tiempo presente, como si ya estuviera a tu lado.

Deberás de pensar en las cualidades que buscas en una pareja: “que sea atento, que le guste viajar, que se divierta bailando, que tenga deseos de formar una familia, que me llene de amor...”. Procura no pensar en alguien a quien ya conoces, pues se trata de abrirle la puerta al amor, no de aferrarte a una persona que te ha lastimado en el pasado.