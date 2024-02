Nuestra amistad favorita para ‘Galentine’s Day’ es la de Selena Gomez y Nicola Peltz

Una de nuestras amistades favoritas de todo Hollywood es sin duda, Selena Gomez y Nicola Peltz, quienes a través de los años han forjado una relación envidiable y digna de admirar. No son muchas las amistades que trascienden en una industria que está en constante movimiento y, por lo mismo, tenemos mucho que aprenderles para celebrar a nuestras amistades en este Galentine´s Day.

A pesar de que febrero es un mes para celebrar el amor y las relaciones, existe un día para honrar a todas esas amistades que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Se trata de “Galentine´s Day”, que se celebra el 13 de febrero; justo antes de San Valentín. Este día es la excusa perfecta para tener una cita con tus amigos y reconocer así, a esas personas que siempre permanecen a tu lado. Mientras que hay amistades que cambian y solo se mantienen en nuestra vida por un breve periodo de tiempo, hay muchas otras que rompen cualquier barrera y se fortalecen con el paso de los años. Tal es el caso de Selena Gomez y Nicola Peltz con una amistad que tiene mucho para enseñarnos.

Todo sobre una amistad irrompible con Selena Gomez y Nicola Peltz

Uno de los elementos claves para una amistad fuerte y sana es el tiempo de calidad. Buscar tiempo y espacio para pasar con las personas que quieres es fundamental para fortalecer la conexión entre cada uno. En más de una ocasión, Selena Gomez y Nicola Peltz han viajado juntas aún en medio de sus agendas laborales tan llenas. En 2023, las dos actrices lucieron felices en Los Cabos donde celebraron juntas el Año Nuevo. A finales de año, también se pudo ver a las dos amigas disfrutando de un tiempo en París en fiestas, restaurantes y algunos eventos.

Una amistad no está completa sin los perfectos matching looks. Selena Gomez y Nicola Peltz son expertas en coordinar sin importar el evento o el código de vestimenta. Recientemente se les vio juntas en la premiere de “Lola”, el último proyecto de Nicola Peltz. Aquí, ambas vistieron looks complementarios en blanco y negro que hicieron el match perfecto. Sin embargo, esta no es la primera vez que las dos jóvenes se coordinan con vestidos iguales o con accesorios iguales. Como si llevar un mismo look fuera poco, las jóvenes se hicieron también un tatuaje en juego con la palabra “angel”. Sin duda alguna, su amistad es un claro ejemplo de cómo mantener el estilo aún en un date de amistad.

Otra importante clave para mantener una amistad aún a la distancia es el constante apoyo a los sueños y proyectos propios. Estar presente en los eventos y días importantes es fundamental para mantener los lazos de amistad fortalecidos. Tanto Selena Gomez como Nicola Peltz han sabido mantenerse unidas en fechas específicas como lo fue el estreno del documental de Selena Gomez en 2022, “My Mind and Me”. Las dos actrices publicaron fotografías en sus redes sociales donde se les vio disfrutar de una proyección del documental en una girl night. También, a ambas se les ha visto constantemente compartiendo momentos juntas en redes sociales y publicando mensajes de cariño entre ellas.

