A punto de recibir a su segundo hijo, Evaluna y Camilo revelan los ingredientes de su felicidad

La dulce espera de su segundo hijo ha inspirado a Evaluna y Camilo quienes, luego de una larga ausencia en Youtube, hace poco retomaron sus tradicionales videos en este espacio donde cuentan con una comunidad de más de dos millones de suscriptores. Cada semana, el matrimonio comparte algún mensaje haciendo alusión a la unión familia y a cómo el amor ha transformado sus vidas. En ese sentido, en su último clip, la pareja hizo un recuento de los ingredientes que tiene su felicidad, un plato en el que, aseguran, los momentos agridulces son necesarios para darle un mejor sabor.

Un plato con mucho sazon

Tal como lo han hecho desde los primeros meses de vida de su hija Índigo, la pareja pasa sus días de gira por el mundo, algo que no ha cambiado durante el segundo embarazo de la cantante quien, una vez más, está disfrutando de esta etapa entre notas musicales. En medio de su interminable gira, la pareja compartió con su público una poderosa reflexión: “La felicidad es como un plato, que pareciera escaso, un plato que todo el mundo quiere comerse, pero que no saben dónde comprarlo. En ese restaurante donde preparan ese plato, pareciera que dejan entrar a todo el mundo, menos a ti y ¿sabes por qué?, porque el plato de la felicidad es un plato que no venden, es un plato que tienes que preparar tú mismo, con tus manos en casa”.

Siempre poniendo de ejemplo su propia experiencia, Camilo y Evaluna admitieron que, en estos años juntos, han aprendido que la felicidad tienen también notas de sabores amargos: “Hay algo dentro de nosotros que quiere pensar que todos los ingredientes en el plato de la felicidad son dulces: alegría, risas abrazos, confetis, esos pueden ser parte del plato de la felicidad, obviamente, pero cualquier persona que haya probado el verdadero plato de la felicidad sabe que esos no son los únicos ingredientes: descansar poco, no dormir en toda la noche por la tos, estar lejos de casa, perderse los cumpleaños de la gente que amas, tener como mil meses de embarazo y no encontrar una posición cómoda para sentarme o acostarme”, comentó Evaluna haciendo referencia a su estado.

Para explicar mejor su punto, Camilo puso de ejemplo uno de los talentos de su esposa en la cocina: “Como los brownies de Evaluna. Si quisiera probar los ingredientes por separado seguramente no entenderías bien el brownie: huevo crudo, harina, polvo de hornear, bicarbonato de sodio. Es más, si tuvieras que probar la cucharada de sal, pondrías cara de asco y no reconocerías que, tal vez, es el ingrediente más importante. Si le quitaras la sal a mi brownie, seguramente te estarías comiendo un brownie muy aburrido. Los ingredientes del brownie, como de la felicidad, se entienden cuando te viene el plato completo”.

El momento más pleno en familia

Con esta reflexión, la pareja quiso enviar un mensaje de esperanza a sus seguidores que están pasando por un momento agridulce: “Así que la próxima vez que estés comiendo algo con sabor ácido o amargo, como vinagre, piensa cómo va a saber en el plato final”. Porque si estás viendo todo, con el microscopio, puede ser que te estés perdiendo de la belleza del cuadro completo”, añadió Evaluna. Por otra parte, Camilo aprovechó este video para hablar de cómo la paternidad le ha cambiado la vida: “Me desperté especialmente feliz de ser papá, creo que es una de mis partes favoritas de mi vida, lo que más me gusta de todo es, después de haber tenido un día haciendo lo que amo, volver a mi cama, a mi casa y jugar con Índigo, ahora no sé cómo se va sentir jugar con Amaranto”.