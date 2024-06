El curioso amuleto que Evaluna le regaló a Camilo y la conmovedora historia que hay detrás

Para Evaluna Montaner y Camilo Echeverry la paternidad ha sido uno de lo más grandes regalos que les ha dado la vida y una experiencia que están a punto de repetir. De visita en España, la pareja habló recientemente de la dulce espera de Amaranto, su segundo bebé, y contó cómo se refugió en su fe ante los pronósticos de que la actriz no podría ser madre. En medio de su conmovedora charla, el colombiano reveló que lleva consigo un collar muy especial, el cual es un amuleto y recordatorio de aquel sueño que materializaron al convertirse en padres por primera vez.

©@elhormigueo



Evaluna y Camilo estuvieron juntos en ‘El Hormiguero’.

En su visita el programa El Hormiguero (Antena3), donde Evaluna lució su crecida pancita de embarazo en todo su esplendor, Camilo recordó que antes del nacimiento de su primogénita Índigo, les habían dicho que la actriz no podía ser mamá. “Desde muy chiquita los médicos le dijeron que no iba a poder tener hijos de manera natural. Ella en su corazón siempre sintió que quería ser mamá. Me decía que tenía un diagnóstico que no puede tener hijos, pero en el fondo sabía que iba a ser mamá”, contó el intérprete de Tutu.

Sin embargo, la pareja no perdió las esperanzas, pues siempre creyeron “en el poder de la intención y de la oración”. “Nos casamos y dijimos ‘cuando Dios quiera’. (Evaluna) decía que soñaba con ser una vaca lechera, ser mamá y darle el pecho”, recordó Camilo. “Teníamos un diario en el que escribíamos y orábamos por su fertilidad. Yo decía: ‘Dios, permite que mi esposa sea una vaca lechera’”, contó.

©@elhormiguero



Los cantantes hablaron de su sueño de ser padres.

Los anhelos los intérpretes de convertirse en padres se hicieron realidad en abril de 2022 con el nacimiento de Índigo. Tras aquel acontecimiento que marcó para siempre sus vidas, el colombiano decidió llevar consigo algunos recordatorios muy especiales. “Como pudo dar el pecho, entonces me tatué una vaca y ella me regaló una joya que es una cristalización de su leche materna”, reveló el cantante.

El susto que pasaron en medio de su ‘dulce espera’

En su visita al programa español, Evaluna y Camilo también hablaron del susto que se llevaron semanas atrás cuando la joven mamá sufrió una caída. “La caída de la hamaca fue traumática, fue horrible. Estaba tratando de dormir a Índigo y se soltó la cuerda. Índigo cayó encima mío y encima de la pancita”, contó actriz de 26 años.

Camilo, por su parte, confesó sentirse culpable ya que él había atado el nudo de la hamaca. “Nos pasamos un rato largo en el baño llorando por el susto”, contó. Tras aquel incidente la pareja ha sido más cuidadosa, de hecho, cuando Evaluna iba a entrar a cuadro en el estudio de El Hormiguero, su esposo se apresuró a alertarla para evitar que tropezara con un escalón.