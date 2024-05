De lo más romántico, Camilo comparte lo avanzado que va el embarazo de Evaluna

En sólo un par de meses, Camilo y Evaluna darán la bienvenida a Amaranto, su segundo bebé, que llsegará para poner el broche de oro en su linda familia conformada también por su pequeña Índigo, de dos años. La ilusión de conocer a su bebé crece con el paso de los días, pero también aprovechan estos momentos para disfrutar al máximo de la dulce espera. Encantado con los cambios que ve en Evaluna, Camilo no sólo compartió una foto en la que deja ver lo avanzado que está el embarazo; sino también para demostrar todo su amor para su esposa.

“De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas”, anotó el cantante junto a una foto que Evaluna se tomó frente al espejo de su clóset, con pijama y dejando ver lo grande que está su pancita.

La cantante ya se encuentra en su tercer trimestre y se espera que Amaranto, de quien no han revelado si será niño o niña, nazca durante el verano. Sobre eta linda etapa que Camilo disfruta tanto, agregó que su esposa: “No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago”. Un bello detalle familiar con el que sus fans se enternecieron.

Camilo compartió con sus seguidores esta imagen completamente espontánea y causal para celebrar a Evaluna a propósito del Día de las Madres, que en algunos países se celebró este fin de semana. “¡Feliz día de las madres, pulga!”, escribió el intérprete muy enamorado y refiriéndose a la madre sus retoños con un dulce sobrenombre.

Inspirado, agregó: “Eres mi regalo del creador. Te amo”. Y para no dejar pasar la oportunidad, también felicitó a su propia mamá, Lia Correa, y a Marlene Rodríguez, mamá de Evaluna. “Y amo a mi madre que me tuvo en su panza. Y a la tuya que te tuvo en la suya“, anotó Camilo.

El susto en el embarazo de Evaluna

Si bien las cosas marchan de maravilla en el hogar de Evaluna y Camilo, hace unos días se llevaron un gran susto cuando la futura mamá y la pequeña Índigo tuvieron un accidente en el estudio del cantante. “Yo estaba en una reunión y a mi esposa le encanta subirse a las hamacas para dormir a Índigo. Escucho un golpe, miro y no está mi esposa, no está mi hija y la escucho llorar”, explicó Camilo en entrevista para 40 Copas de Roberto Cardona.

“Lo vi todo oscuro, esos son los momentos que pueden ser mortales. Mi esposa estaba llorando en silencio, asustada. Tomo a Índigo y veo que ella está bien, pero tú no quieres que tu esposa con seis meses de embarazo se caiga de una hamaca”, añadió el futuro papá.

“Nos acostamos un momento con miedo a decir ‘¿Y Amaranto?’”. Pero su bebé dio señales de que todo estaba en orden. “Al final, todo perfecto. Amaranto pateó perfecto, todo estaba muy bien”, concluyó.