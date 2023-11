Índigo, la bebé de Evaluna, es la fan #1 de ‘un tipo que se llama Camilo’

Camilo y Evaluna se están disfrutando a lo grande la experiencia de ser papás, y desde la llegada de su hija Índigo, sus vidas se llenan de momentos y anécdotas que están dispuestos a compartir con sus fans. Una de ellas es lo mucho que la pequeña disfruta de la música; lo curioso es que, como muchas personas en el mundo, es fan de las canciones de un artista en especial: Camilo, aunque no exactamente de papá.

Camilo y Evaluna decidieron que no mostrarán la carita de su hija hasta que ella así lo quiera

“Mi hija tiene un año y siete meses”, dijo con orgullo al hablar de su nena. A esa edad, Indi ya tienen sus propios gustos, tal como lo contó su padre en una reciente visita al programa español, El Hormiguero.

“Sus canciones favoritas son canciones de un tipo que se llama Camilo”, reveló provocando la risa del público. Y continuó: “Es muy raro porque ella todavía no asocia que yo vengo siendo Camilo”.

Desde que se enteró que Índigo venía en camino, el colombiano y su esposa, Evaluna, compusieron una canción para ella con su nombre como título. Los amorosos padres le cantan ese tema a su bebé, pero ella prefiere la versión del famoso que escucha en línea. “Yo agarro la guitarra y le canto su canción. Y ella me dice: ‘No, no, no. ¡Camilo!’. Va al speaker y le dice ‘pon Camilo’. Entonces suena y ella dice: ‘¡Esto es lo que yo quería!’”.

Camilo: un reto de pañales y el bigote que recién descubrió su bebé

Durante su charla con las famosas hormigas del programa, Camilo reveló más detalles de su vida como papá, y confesó que es todo un experto cambiando pañales, además de que lo hace con la menor cantidad de toallitas húmedas, algo que él mismo convirtió en una competencia personal.

Asimismo, contó que Índigo siempre ha sido muy tranquila por las noches, sin hacer que sus padres se despierten para intentar que concilie el sueño y ellos puedan descansar.

Y entre las dudas de sus interlocutores, reveló que apenas hace unos días, por primera vez, la niña sintió curiosidad por el peculiar bigote de papá. “Me agarró y empezó a jalarme. Le hice una voz toda rara para que se asustara, ¡pero ella se podía descocer de la carcajada!”, contó sin poder ocultar la sonrisa.